Công an Thanh Hóa nỗ lực cấp căn cước lưu động cho các đối tượng bảo trợ xã hội

Nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đợt cấp căn cước lưu động cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng và điều trị tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Công an tỉnh Thanh Hóa cấp căn cước lưu động cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa đóng chân trên địa bàn xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương hiện đang quản lý, chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho 580 đối tượng, trong đó có 530 bệnh nhân đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, 50 đối tượng được quản lý tại gia đình và cộng đồng. Trong số những người đang chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tại đây có nhiều người có nhu cầu làm thẻ căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày.

Để hỗ trợ những người đang chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, những năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều đợt làm thủ tục cấp căn cước lưu động cho các đối tượng. Đến nay, qua rà soát của trung tâm còn khoảng hơn 80 bệnh nhân chưa được làm Thẻ căn cước hoặc có sai sót hồ sơ tại địa phương có nhu cầu được làm thủ tục hồ sơ cấp căn cước và cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các gia đình có người thân đang được chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tại trung tâm, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bố trí lực lượng, phương tiện, tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật, trực tiếp đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để phối hợp, hướng dẫn thu nhận hồ sơ cấp căn cước lưu động; cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người bệnh. Do đây đều là những trường hợp người bệnh tật đặc biệt nặng, khó lấy nhận dạng vân tay, mống mắt, bản thân người bệnh không kiểm soát được hành vi, không tự khai thông tin cá nhân nên Tổ công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phải phối hợp chặt chẽ với người nhà và các bác sĩ, nhân viên của trung tâm để thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Ông Lê Văn Quyến, Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao hoạt động nhân văn và rất ý nghĩa này: Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã không quản khó khăn, mang cả máy móc đến tận trung tâm để hỗ trợ những người yếu thế, bệnh tật. Việc làm này không chỉ có giá trị về mặt thủ tục pháp lý mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và thái độ tận tình, gần gũi, nhân văn, đúng với tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tình và chu đáo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất thủ tục hồ sơ cấp Thẻ căn cước cho 81 người đang được chăm sóc, bảo trợ tại trung tâm. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tháo gỡ vướng mắc của công dân trong khám chữa bệnh và thụ hưởng các chính sách bảo trợ xã hội, đồng thời bảo đảm quyền lợi cá nhân của mỗi công dân. Việc làm này tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của lực lượng Công an Thanh Hóa đối với những người yếu thế trong xã hội. Đồng thời, cũng là minh chứng cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Minh Phương (CTV)