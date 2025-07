Công an Thanh Hóa đồng hành cùng người dân “gỡ vướng” trong giải quyết thủ tục hành chính

Với vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp và xây dựng chính quyền số của lực lượng Công an, Công an 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân hướng dẫn thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra thực tế công tác giải quyết thủ tục tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Còn nhiều khó khăn

Ngày 1/7/2025, ngày đầu tiên triển khai chính quyền địa phương hai cấp, công tác chuẩn bị cho vận hành bộ máy cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị tại xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu của Nhân dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Định Hòa, ngay sau khi sáp nhập, tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và bố trí cán bộ ở từng khâu, từng bộ phận được triển khai bài bản, khoa học. Xã lắp đặt hệ thống biển bảng, phân loại các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực để người dân tiện theo dõi, đồng thời niêm yết công khai quy chế làm việc, mức phí và lệ phí, các thủ tục hành chính được miễn theo Nghị quyết số 12 ngày 24/6/2025 của HĐND tỉnh để Nhân dân biết, thực hiện và giám sát. 100% cán bộ, công chức đã được cấp tài khoản điện tử, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nên khi công dân đến làm thủ tục đều được phục vụ tận tình, chu đáo.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành bộ máy mới vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Ông Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Định Hoà cho biết: Để phục vụ Nhân dân được tốt nhất, xã bố trí Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 2 địa điểm, gồm trụ sở chính hiện nay và trụ sở xã Định Thành cũ, do đó cán bộ được phân công làm việc ở 2 nơi.

Bên cạnh đó, ông Thắng nêu một số khó khăn của địa phương hiện nay như: địa bàn rộng (37,71 km2), dân số đông (28.413 người) nên việc đi lại làm thủ tục hành chính của Nhân dân gặp nhiều khó khăn; nhất là với người già, người yếu thế. Các phòng, ban của chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động nên việc thay đổi về nhân sự, tổ chức bộ máy cũng cần thời gian để ổn định. Nhiều nội dung, thủ tục được vận hành trên môi trường số hóa, trong khi trình độ của người dân không đồng đều nên cũng gây rất nhiều khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc làm việc, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân...

“Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân trên địa bàn nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thay đổi của địa phương để người dân biết và thực hiện”, Phó Chủ tịch UBND xã Định Hoà nhấn mạnh.

Đồng hành vì sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền

Tại lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ diễn ra ngày 29/6/2025, đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Toàn lực lượng Công an Thanh Hóa, đặc biệt là Công an cấp xã phải “hành động quyết liệt, tổ chức chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra gián đoạn trong mọi tình huống”.

Trong đó, lực lượng Công an cấp xã khẩn trương ổn định tổ chức và bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ; phải chú trọng triển khai biện pháp nghiệp vụ, quản lý nhân khẩu, quản lý địa bàn, đối tượng để chủ động phòng ngừa, kiềm chế, kéo giảm tội phạm trên địa bàn... Không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Tập trung thực hiện, tiếp nhận, giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu phục vụ yêu cầu công tác, cũng như phục vụ nhu cầu chính đáng của Nhân dân.

Công an cấp xã phải thống nhất tư tưởng, hành động, từng cán bộ, chiến sĩ phải xác định "chính quy từ trong tư duy”. Đây vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngay trong ngày đầu tiên vận hành chính quyền địa phương hai cấp (1/7/2025), đồng loạt 166 Công an xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức lễ ra quân hướng dẫn thủ tục hành chính, nhằm giảm áp lực, hạn chế tắc nghẽn tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống xã, phường, các điểm hỗ trợ cộng đồng vừa động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, vừa kiểm tra, đôn đốc, lắng nghe ý kiến phản hồi của cán bộ và Nhân dân về những vấn đề phát sinh trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lực lượng Công an luôn đồng hành, hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Việc tổ chức ra quân hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính quyền, nhất là lực lượng Công an trong việc đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong thực tiễn triển khai các thủ tục hành chính tại cơ sở; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, giúp giảm áp lực trong việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua VNeID để hạn chế tắc nghẽn tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân"

Ngoài việc bố trí cán bộ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, phường để tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Công an các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động thành viên các Tổ Công nghệ số cộng đồng, Tổ hỗ trợ người yếu thế, Tổ ứng cứu sự cố và hỗ trợ kỹ thuật, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng cấp trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.

Công an xã biên giới Na Mèo trực tiếp đến từng nhà dân để hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Tại xã Na Mèo - một xã miền núi biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa có 28,73km đường biên giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), trong ngày đầu tiên vận hành mô hình mới, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã cùng các lực lượng chức năng trực tiếp xuống địa bàn cơ sở để hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết.

Thiếu tá Phạm Văn Hợp, Trưởng Công an xã Na Mèo cho biết, đơn vị đã phối hợp với các phòng, ban của xã giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả ngay trong ngày đầu tiên đi vào vận hành chính thức cho 17 trường hợp; đồng thời đến tận nhà hướng dẫn cho hơn 100 trường hợp khác về các thủ tục hành chính.

Với sự tận tình, trách nhiệm, chỉ trong ngày đầu ra quân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã hướng dẫn 4.122 lượt người dân cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo trực tuyến và sử dụng an toàn ứng dụng VNeID; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hỗ trợ 2.933 trường hợp công dân tích hợp thêm các giấy tờ như: giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, thông tin tiêm chủng vào ứng dụng VNeID; hướng dẫn 3.427 trường hợp công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cách sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua VNeID...

Phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân", các phòng nghiệp vụ mà nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác xuống địa bàn và Trung tâm Phục vụ hành chính công để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính; thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh để lắng nghe ý kiến, thắc mắc của người dân và doanh nghiệp.

