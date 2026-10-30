Còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trường học sau sắp xếp

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, mạng lưới trường học trên địa bàn phường Hạc Thành được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng cơ sở vật chất. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn thiếu phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập; một số công trình đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học, đặt ra nhu cầu cấp thiết về đầu tư, cải tạo.

Phân hiệu 1 Trường Mầm non Trường Thi chưa đáp ứng yêu cầu về diện tích và nhu cầu sử dụng thực tế.

Nhiều cơ sở giáo dục xuống cấp, thiếu phòng học

Sau sáp nhập, phường Hạc Thành có 18 cơ sở giáo dục, gồm 5 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 5 trường THCS và 1 trường liên cấp TH&THCS. Dù việc sắp xếp bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều kiện cơ sở vật chất giữa các điểm trường còn chênh lệch, ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục.

Điển hình là Phân hiệu 1 Trường Mầm non Trường Thi (Trường Mầm non Trường Thi A cũ). Với diện tích khuôn viên chỉ 865,5m2, phân hiệu có 7 nhóm, lớp nhưng mới bố trí được 6 phòng học. Các phòng học thuộc công trình cấp IV, được xây dựng từ năm 1980, hiện đã xuống cấp. Trong đó, 2 phòng rộng khoảng 28m2, các phòng còn lại chỉ khoảng 20m2, không đáp ứng yêu cầu về diện tích và nhu cầu sử dụng thực tế.

Qua thời gian dài sử dụng, cả 6 phòng học đều xuống cấp, một số phòng bị thấm dột khi trời mưa, tường nứt, bong tróc. Phân hiệu chỉ có 2 phòng vệ sinh dùng chung; khu bếp ăn xuống cấp nghiêm trọng. Diện tích khuôn viên hạn chế cũng khiến nhà trường khó bố trí đầy đủ phòng chức năng, khu phục vụ học tập và các công trình phụ trợ, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ.

Cô Trần Thị Thảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu 1 Trường Mầm non Trường Thi, cho biết: “UBND tỉnh đã có quyết định giao cơ sở nhà, đất là trụ sở UBND phường Trường Thi cũ cho nhà trường quản lý, sử dụng. Nhà trường mong muốn sớm được chuyển đến địa điểm mới để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Ở bậc THPT, Trường THPT Hàm Rồng hiện tổ chức hoạt động tại trường chính và phân hiệu là Trường THPT Nguyễn Trãi cũ. Cơ sở vật chất tại hai địa điểm mới cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, phân hiệu có diện tích hơn 5.000m2 vẫn thiếu sân chơi, bãi tập và phòng học bộ môn.

Từ đầu năm học 2026-2027, nhà trường triển khai thống nhất hoạt động dạy và học tại hai cơ sở theo nguyên tắc “một trường - một bộ máy - một quy chế - một hệ thống quản lý - hai cơ sở”. Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, nhà trường đề xuất đầu tư bổ sung phòng học, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; đồng thời quy hoạch mạng lưới trường THPT phù hợp với dự báo số học sinh lớp 9 tăng trong những năm tới.

Cần giải pháp đồng bộ, phù hợp thực tế

Theo báo cáo của UBND phường Hạc Thành, các trường đang tận dụng toàn bộ cơ sở hiện có phục vụ hoạt động giáo dục, chưa tập trung học sinh về một địa điểm khi chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, tình trạng thiếu phòng bộ môn, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập và các công trình phụ trợ vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Một số dãy nhà, hệ thống điện, nước, khu vệ sinh, bếp ăn và thiết bị bán trú đã xuống cấp.

Tại Trường THCS Điện Biên, phân hiệu có diện tích khoảng 2.420m2 nhưng phục vụ 1.123 học sinh. Điểm chính Trường THCS Quang Trung có diện tích khoảng 2.045m2 với 1.552 học sinh. Mật độ học sinh cao, quỹ đất hạn chế gây khó khăn trong bố trí không gian học tập và khu giáo dục thể chất.

Ở bậc tiểu học, phân hiệu Trường Tiểu học Đông Vệ còn thiếu phòng chức năng; khu hiệu bộ Trường Tiểu học Minh Khai xây dựng từ năm 1998 đã bị thấm, dột. Một số phân hiệu của các trường mầm non Đông Hương, Tân Sơn, Ba Đình và Trường Thi còn hạn chế về chất lượng công trình, bếp ăn, sân chơi và trang thiết bị.

Bên cạnh khó khăn về cơ sở vật chất, một số trường có từ 2 đến 4 điểm trường, quy mô học sinh lớn, trong khi bộ máy quản lý được tinh gọn, đòi hỏi phải tăng cường điều hành, kiểm tra chuyên môn, phối hợp giữa các cơ sở, bảo đảm an toàn và tổ chức hoạt động bán trú. Việc duy trì sinh hoạt chuyên môn, hoạt động tập thể và xây dựng môi trường giáo dục thống nhất cũng cần thêm thời gian, hạ tầng số và cơ chế phân công phù hợp.

Những hạn chế về cơ sở vật chất còn ảnh hưởng đến việc xây dựng, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia do các tiêu chí được đánh giá trên phạm vi toàn trường nên nếu phân hiệu chưa đạt yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng tiêu chuẩn chung của đơn vị.

Sắp xếp trường học không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn phải bảo đảm chất lượng giáo dục và môi trường học tập an toàn. Vì vậy, tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất cần được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện để các nhà trường ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng dạy và học trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Linh Hương