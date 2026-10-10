Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét và gió mạnh trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn, từ đêm 9/10 đến đêm 10/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tàu cá về neo đậu tại âu tránh trú bão Lạch Hới. Ảnh: Đình Giang

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm; các khu vực khác phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Trên vùng biển Thanh Hóa, gió Đông Bắc ven bờ mạnh cấp 4-5, sóng biển cao từ 1-1,5m; ngoài khơi gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo; kịp thời thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu du lịch, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các công trình ven biển; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trên đất liền, các địa phương cần huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là tại các xã miền núi từng xảy ra sạt lở và những vị trí đã được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Cùng với đó, tổ chức khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố.

Các địa phương tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, rà soát các công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, nhất là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và hồ chứa xung yếu; bố trí lực lượng thường trực, chủ động vận hành điều tiết và xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi sát diễn biến thời tiết, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời; các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.

Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình theo quy định.

LP