Chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ngày 28/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 97/CV-PTDS gửi các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển và các địa phương nghề cá về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Tàu cá về neo đậu tại âu tránh trú bão Lạch Hới. Ảnh: Đình Giang

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/10/2026, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương ven biển và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp sau:

Tổ chức theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Kịp thời thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; đồng thời duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên biển; dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân chủ động các biện pháp ứng phó.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về diễn biến thời tiết, truyền tải kịp thời các bản tin cảnh báo đến Nhân dân, đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.

Duy trì lực lượng trực ban 24/24h, thường xuyên tổng hợp và báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương ven biển nghiêm túc triển khai thực hiện để chủ động ứng phó hiệu quả với tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển.

LP