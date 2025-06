Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực ven biển

Chiều 19/6, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (PCTT, TKCN&PTDS) chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo phương án diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS các cấp, khả năng huy động lực lượng, phương tiện, năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng khi có tình huống thiên tai xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, tăng cường tham mưu chỉ đạo điều hành công tác PCTT, phối hợp của các đơn vị liên quan trong công tác PCTT, TKCN&PTDS.

Các ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh tham dự hội nghị.

Thông qua diễn tập kiểm tra phương án triển khai, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” của địa phương trong công tác chuẩn bị và xử trí tình huống PCTT, TKCN&PTDS nhằm rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch của các địa phương. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ý thức chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai, bão lụt và các sự cố bất ngờ có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Khương Anh Tấn báo cáo tại hội nghị.

Theo dự thảo, đây là cuộc diễn tập quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của các xã, phường ven biển, tiến tới nhân rộng cho các địa phương khác để vận dụng, xử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra. Nội dung diễn tập tập trung vào các tình huống, như công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn; sơ tán Nhân dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Dự kiến thời gian diễn tập trong 1/2 ngày.

Sau diễn tập các đơn vị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp sát tình hình thực tế của địa phương và nhân rộng ra các địa phương khác để vận dụng.

Đại diện xã Tiên Trang báo cáo tại hội nghị.

Góp ý dự thảo, các ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo nêu cụ thể thời gian luyện tập và diễn tập; xây dựng chi tiết kịch bản diễn tập để các đơn vị huy động nhân lực, phương tiện, hậu cần tham gia diễn tập theo kế hoạch...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo diễn tập PCTT,TKCN khu vực ven biển cấp tỉnh và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; xây dựng kịch bản diễn tập với các tình huống và nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, lực lượng tham gia.

Về nội dung diễn tập, ban soạn thảo sửa nội dung Tình huống 1 thành “Công tác kêu gọi tàu thuyền và hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu cá vào nơi tránh trú an toàn”. Tình huống 2 sửa thành “Sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn”. Thời gian diễn tập dự kiến diễn ra trong tháng 7/2025.

Các ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kịch bản tham gia diễn tập và dự kiến kinh phí báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp.

Hải Đăng