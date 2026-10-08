Chọn 12 tiết mục vào đêm chung kết Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân” lần thứ V

Chiều 8/10, tại trường quay của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức vòng Sơ khảo Liên hoan Nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân” lần thứ V, năm 2026.

Tiết mục dự thi vòng Sơ khảo Liên hoan Nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân” lần thứ V, năm 2026.

Liên hoan được tổ chức hướng tới chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ doanh nhân, cán bộ, người lao động trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người xứ Thanh; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh trong các tiết mục tham dự vòng Sơ khảo Liên hoan Nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân” lần thứ V, năm 2026.

Với thông điệp “Đam mê hội tụ - Tài năng tỏa sáng”, vòng Sơ khảo Liên hoan Nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân” lần thứ V, năm 2026 có sự tham gia của 18 đơn vị thuộc các tổ chức hội, hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các tiết mục đa dạng về hình thức như hát, múa, tốp ca, mashup, tổ khúc..., khai thác các chủ đề về doanh nhân, doanh nghiệp, quê hương, đất nước và khát vọng phát triển.

Nhiều tiết mục được đầu tư công phu về nội dung, dàn dựng, âm nhạc, trang phục và sân khấu, tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn cho vòng thi.

Các thành viên Ban Giám khảo vòng Sơ khảo Liên hoan Nghệ thuật “Khát vọng doanh nhân” lần thứ V, năm 2026.

Kết thúc vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 12 tiết mục xuất sắc nhất vào đêm chung kết trao giải, diễn ra lúc 20 giờ 10, ngày 9/10.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Nguyễn Hợi