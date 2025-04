Chính phủ yêu cầu không để “trượt” tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 168/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về kết quả kiểm tra, đôn đốc của các Đoàn kiểm tra rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc.

Thông báo kết luận nêu rõ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt mục tiêu hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030. Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" để hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành.

Hiện nay, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đang rà soát, xây dựng tiến độ thi công chi tiết, có giải pháp sáng tạo để đẩy nhanh tiến độ để bù phần khối lượng thi công đã bị chậm (như thay đổi biện pháp gia tải, giải quyết thủ tục cấp mỏ vật liệu, giải phóng mặt bằng...), có cam kết đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Quốc hội và Chính phủ đã thông qua mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là trên 8% và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng này cần thúc đẩy đầu tư công, trong đó tập trung chủ yếu cho các công trình lĩnh vực giao thông vận tải.

Việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sẽ góp phần hoàn thành đa mục tiêu: giải ngân vốn đầu tư công, mở ra không gian phát triển mới, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ cho các địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân và doanh nghiệp, tăng giá trị gia tăng của đất đai, thuận lợi cho kêu gọi xúc tiến đầu tư, giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa và nền kinh tế.

Vì vậy, cần tăng tốc, bứt phá, có giải pháp đôn đốc, thúc đẩy đầu tư trong bối cảnh thay đổi mục tiêu tăng trưởng.

Cử một Thứ trưởng phụ trách từng dự án

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 7 Đoàn Kiểm tra rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc.

Qua kết quả của 7 Đoàn kiểm tra của các Phó Thủ tướng Chính phủ, các dự án đã có chuyển biến tích cực hơn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã tích cực giải quyết các thủ tục về cấp mỏ cho các dự án trong khu vực.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy, triển khai nhiệm vụ đến khi các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, bảo đảm mục tiêu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau vào năm 2025.

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan cử một Thứ trưởng phụ trách từng dự án, chủ động, kịp thời đi kiểm tra, giải quyết các vướng mắc.

Các bộ, địa phương, nhà thầu xử lý ngay các ách tắc, có biện pháp giải quyết phù hợp; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền; tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc; coi trọng công tác chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và cung cấp vật liệu, không để liên tục “trượt” tiến độ hoàn thành theo cam kết và xác định đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ.

Khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần vận dụng linh hoạt các chính sách không để người dân thiệt thòi, bảo đảm nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ; quan tâm đến sinh kế của người dân.

Những đối tượng đặc biệt phải có chính sách đặc biệt; mục tiêu cuối cùng là bảo đảm cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân theo đúng chủ trương của Đảng và nhà nước.

Hoàn thành công tác nền đường trước mùa mưa

Về nhóm các dự án còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ chưa đáp ứng kế hoạch đề ra (gồm 10 dự án/291km có kế hoạch hoàn thành năm 2025 (Bộ Xây dựng 1 dự án/18km; các địa phương 9 dự án/273km) và 2 dự án Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh phấn đấu hoàn thành trong năm 2025:

Thường trực Chính phủ yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư khẩn trương phối hợp xử lý các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và nâng công suất mỏ vật liệu như báo cáo của Bộ Xây dựng.

Các chủ đầu tư, tư vấn, các nhà thầu cập nhật lại tiến độ thi công, xác định rõ đường “găng” (phải có giải pháp để bù lại khối lượng đã chậm, dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhất là với các dự án khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ cần hoàn thành công tác nền đường trước mùa mưa); tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để tổ chức thi công 3 ca 4 kíp đảm bảo hoàn thành các dự án vào năm 2025 theo đúng kế hoạch đề ra, với các nhiệm vụ cụ thể.

Các tỉnh có khối lượng giải phóng mặt bằng còn nhiều như Đồng Nai (Biên Hòa-Vũng Tàu), Khánh Hòa (Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột), Tuyên Quang (Tuyên Quang-Hà Giang), Bình Dương (Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh), Quảng Trị (Vạn Ninh-Cam Lộ) tập trung chỉ đạo hoàn thành trước ngày 15/4/2025 và không được lùi tiến độ.

Các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Bình Dương, Long An phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) để hoàn thành di dời đường điện cao thế, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Thành phố Đà Nẵng (dự án Hòa Liên-Túy Loan) và tỉnh Hà Giang (dự án Tuyên Quang-Hà Giang) đẩy nhanh thủ tục cấp phép, nâng công suất các mỏ đá, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/4/2025.

Tỉnh Long An (Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh) đẩy nhanh tiến độ triển khai nút giao với cao tốc Bến Lức-Long Thành để bảo đảm khai thác đồng bộ 20km dự án Bến Lức-Long Thành vào dịp 30/4/2025 (dự kiến ngày 19/4/2025).

Tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang (dự án Tuyên Quang-Hà Giang), Đồng Tháp (dự án Cao Lãnh-An Hữu) chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong việc bổ sung nguồn vốn cho dự án để hoàn thành trong năm 2025.

Tỉnh Lạng Sơn (Hữu Nghị-Chi Lăng) và Cao Bằng (Đồng Đăng-Trà Lĩnh) chỉ đạo các nhà đầu tư, quyết liệt triển khai để bảo đảm hoàn thành trong năm 2025.

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương (dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh), Đồng Tháp (An Hữu-Cao Lãnh), Tuyên Quang (Tuyên Quang-Hà Giang) rà soát lại tiến độ, chủ động về nguồn vật liệu, có các giải pháp xử lý kỹ thuật phù hợp, hiệu quả, không lùi tiến độ hoàn thành dự án; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Các địa phương phối hợp với chủ đầu tư xác nhận thực trạng hư hỏng của nhà dân do ảnh hưởng của thi công để chi trả bồi thường, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân, tuân thủ quy định, tránh để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện gây mất an ninh trật tự khu vực; xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng chống đối gây mất trật tự an ninh.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng hành, chia sẻ, ủng hộ, tạo điều kiện cho các đơn vị tranh thủ thời tiết tốt, thi công “3 ca, 4 kíp”; xuyên ngày nghỉ, ngày Tết; tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió” để hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công cần có giải pháp thi công hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe nhân dân trong quá trình thi công tăng ca vào ban đêm./.

Theo TTXVN