Chiến sĩ quân hàm xanh “dân vận khéo” trên vùng biên cương

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai hiệu quả mô hình “dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Tam Chung trao con giống cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 7,347km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ mốc 270 đến mốc 273). Phía ngoại biên, đối diện là bản Pưng, cụm bản Huối Hiền, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn xã Tam Chung có 8 bản, với 837 hộ/4.011 nhân khẩu, có 6 dân tộc anh em sinh sống (Mông, Thái, Kinh, Mường, Dao, Khơ Mú). Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đơn vị đã cử 3 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ở 3 bản giáp biên (bản Ón, bản Suối Phái và bản Poọng); tăng cường 2 cán bộ đảng viên làm phó bí thư 2 chi bộ tại bản Ón và bản Suối Phái. Phân công, giao nhiệm vụ 28 đảng viên phụ trách 127 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung cùng với các đồn biên phòng còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực biên giới triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ở khu vực biên giới đã thành lập các tổ an ninh tự quản; nhiều tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Với cánh tay nối dài là quần chúng Nhân dân đã giúp các đồn biên phòng kịp thời nắm bắt, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra ở khu vực biên giới, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới quốc gia.

Tại Đồn Biên phòng Trung Lý, trong những năm qua đơn vị luôn chú trọng công tác xóa mù chữ và chống tái mù chữ cho người dân trên địa bàn quản lý. Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, trước hết phải thay đổi nhận thức của người dân, làm cho người dân có quyết tâm “chinh phục con chữ”, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhất là hội LHPN xã triển khai nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đồn đã cử cán bộ đến từng gia đình để vận động, thuyết phục người dân tham gia lớp xóa mù chữ, với tinh thần “ai chưa biết chữ thì đi học chữ, ai đã biết rồi thì học thêm để không tái mù”. Trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xóa mù chữ cho Nhân dân, đã có nhiều “Thầy giáo quân hàm xanh” không quản khó khăn, tích cực vận động, thuyết phục người dân đến lớp.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết: "Thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền thi đua “dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Công tác dân vận phải “đi trước mở đường”, “dân vận khéo” sẽ khơi dậy sức mạnh nội lực, tạo sự đồng thuận, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc".

Thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các chiến sĩ đã chủ động phối hợp, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, XDNTM, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nhờ phối hợp làm tốt công tác dân vận nên trong nhiều năm qua, uy tín của BĐBP đối với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới luôn được giữ vững. Nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Hoàng Lan