Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia Công an nhân dân năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia Công an nhân dân năm 2025. Nội dung Chỉ thị như sau:

Năm 2024, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là công tác tuyển quân) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Các địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyến quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên; đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn bộc lộ những hạn chế, đó là: Công tác phối hợp giữa cơ quan Quân sự, Công an có lúc, có nơi ở một số đơn vị, địa phương với các phòng, ban, ngành trong công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân chưa sâu rộng, chưa có sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, học nghề, tạo việc làm cho bộ đội và công an xuất ngũ còn nhiều khó khăn, bất cập.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới, Hướng dẫn số 4705/HD-BQP ngày 31/10/2024 của Bộ Quốc phòng, Công văn số 15822/X01-P2 ngày 01/10/2024 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cơ quan quân sự làm nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển quân; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Nhân dân và các cơ quan, đơn vị, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm công tác rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình tuyển quân đúng thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng Luật; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về số lượng, địa điểm và phương pháp giao, nhận quân; phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi, chỉ đạo các địa phương trong quá trình tuyển quân.

3. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện thực hiện quản lý, nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm khám sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, lễ giao, nhận quân. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự nhập ngũ vào Quân đội và Công an.

4. Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã, thành phố kịp thời kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định; chỉ đạo bảo đảm trang thiết bị y tế, xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT- BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng và Thông tư số 62/2023/TT- BCA ngày 14/11/2023 của Bộ Công an.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các cơ quan phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về học vấn của công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ để phục vụ công tác xét duyệt hồ sơ tuyển quân theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, quan truyền thông các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dẫn thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác tuyển quân.

8. Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương tổ chức triển khai các chương trình, hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, nhằm giáo dục sâu rộng truyền thống quê hương đất nước, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao.

9. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, theo dõi, chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân trong Nhân dân, nhất là công dân trong độ gọi nhập ngũ; chỉ đạo công tác tuyển quân đúng theo quy định, đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng.

- Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các cấp theo quy định; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ tuyển cấp xã, khám tuyến cấp huyện, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật.

- Chỉ đạo UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện tốt các bước tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch; tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu tuyển người nào chắc người đó, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao quân, chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, công dân là đảng viên, viên chức, công dân là con cán bộ các cấp lên đường nhập ngũ.

- Tổ chức các chương trình hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi thể hiện tinh thần của ngày Hội tòng quân; tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm.

- Chỉ đạo các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi trốn, tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đơn thư khiếu nại của Nhân dân về công tác tuyển quân ngay từ cơ sở.

- Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; tổ chức Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đảm bảo quy định; quan tâm tạo điều kiện, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

- Sau khi giao quân, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên quân, báo cáo về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh).

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh để tổng hợp, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết; tổng hợp kết quả tuyển quân năm 2025, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

TS