Chăm lo sinh kế - cách làm ở xã Trung Hạ

Vừa chăm lo thu nhập trước mắt, vừa đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân, xã Trung Hạ đã tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và trình độ lao động. Thông qua đó, không chỉ hướng đến hình thành các sản phẩm đặc trưng, mà còn từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo xã Trung Hạ thăm mô hình chăn nuôi thỏ của người dân.

Là xã miền núi cao, địa hình chia cắt, phức tạp, giao thông khó khăn, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, Trung Hạ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế trong những năm trước, trên địa bàn đã có nhiều mô hình kinh tế được triển khai, song người dân còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại và tâm lý ngại thay đổi, nên hiệu quả không cao. Trong khi đó, tiềm năng về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và chăn nuôi của địa phương là rất lớn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trung Hạ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững. Đồng thời cải tạo vườn tạp, rừng tạp, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao và tập trung phát triển chăn nuôi, gắn với nhu cầu thị trường, nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.

Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ cho biết: Nhằm đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống, xã đã hoàn thiện các bước quy trình, thủ tục, ban hành các đề án về cải tạo rừng tạp, vườn tạp và ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật để phát triển chăn nuôi an toàn, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và trình độ canh tác của người dân, gắn với nhu cầu thị trường. Bước đầu triển khai, xã đã vận động đảng viên, người có uy tín ở các bản tiên phong đi trước, làm trước, tạo sự lan tỏa để người dân làm theo.

Theo đó, xã Trung Hạ đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ cải tạo thành công 450ha rừng tạp, vườn tạp, chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao và hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả với diện tích khoảng 50ha. Riêng trong năm 2026, xã cải tạo, chuyển đổi khoảng 35ha rừng nghèo kiệt, rừng tạp hiệu quả kinh tế thấp, sang trồng các loại nứa, vầu và hình thành 5ha cây ăn quả. Hướng đi này vừa góp phần phát huy hiệu quả đất lâm nghiệp trên địa bàn, vừa tạo nguồn sinh kế lâu dài, bền vững cho người dân.

Thông thường, việc trồng nứa, vầu hoặc các loại cây ăn quả sẽ phải qua ít nhất 4 năm người dân mới có thể thu hoạch, có nguồn thu nhập. Còn trong ngắn hạn, Trung Hạ đã tổ chức đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình phát triển chăn nuôi gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện chủ trương này, xã đã quy hoạch và hình thành các khu chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư và khu vực sông, suối. Đồng thời vận động các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ xi măng, giúp các hộ xây dựng chuồng trại; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi cho người dân. Với cách làm bài bản, đến nay, trên địa bàn xã Trung Hạ đã có gần 100 hộ gia đình tham gia các mô hình phát triển chăn nuôi, như: dúi, gà, thỏ, ba ba... Đáng chú ý, có 2 hộ gia đình đã đầu tư nguồn vốn lớn để xây dựng trang trại nuôi hươu sao.

Theo đánh giá của xã, nhờ tuân thủ quy trình và áp dụng thành tựu khoa học- kỹ thuật, nên các mô hình chăn nuôi đang phát triển tốt. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập bước đầu từ việc chăn nuôi. Trong số các mô hình, nuôi dúi được nhiều hộ gia đình tham gia hơn cả. Anh Lữ Văn Hải ở bản Cạn La cho biết: “Hiện tại, dúi thương phẩm đang được bán với giá từ 450 nghìn - 500 nghìn đồng/kg. Từ đầu năm đến nay, gia đình tôi đã bán 2 lứa, với gần 20 con. Gia đình đang tiếp tục nhân giống tăng đàn, vừa bán cho các hộ chăn nuôi khác”.

Tương tự, các mô hình chăn nuôi thỏ, gà, chim bồ câu cũng đang bắt đầu mang lại thu nhập cho người dân. Thông qua đó đã chứng minh tính hiệu quả của chủ trương phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và trình độ canh tác của người dân địa phương. Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, ông Trần Văn Bồi cho biết thêm: Từ phát triển trồng trọt, chăn nuôi, xã đang tiến tới hình thành các sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng, đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận sản phẩm OCOP, gắn với mở rộng thị trường, tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài và ảnh: Đồng Thành