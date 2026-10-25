Cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng, diện tích đất có thay đổi?

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo những trường hợp, trình tự và thủ tục đã được quy định.

Quy định cần biết khi cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng - Ảnh chụp màn hình

Một người dân tại Thanh Hóa đặt câu hỏi, việc cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng được quy định thế nào? Sau khi cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng thì diện tích đất có thay đổi không? Nếu thay đổi diện tích xuống mức thấp nhất thì quyền lợi của người dân được thực hiện như thế nào?

Đối với câu hỏi này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp một số thông tin liên quan đến quy định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

Tại khoản 1 Mục VII nội dung C phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã quy định cụ thể các trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

Tại Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quy định thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, việc cấp đổi Giấy chứng nhận cần được đối chiếu với các trường hợp được quy định và thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng.

Đối với trường hợp chưa rõ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp có thay đổi khi thực hiện cấp đổi hay không, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân liên hệ các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp.

Việc làm rõ tình trạng cụ thể của thửa đất và hồ sơ liên quan là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn theo quy định. Đây cũng là bước cần thiết để người dân xác định rõ thông tin về diện tích trên Giấy chứng nhận và quyền lợi của mình trong trường hợp phát sinh chênh lệch.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/cap-doi-so-do-sang-so-hong-dien-tich-dat-co-thay-doi-100261023163102605.htm