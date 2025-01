Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol

Cơ quan điều tra chống tham nhũng của Hàn Quốc ngày 06/1 cho biết đã triển khai nhiệm vụ cho cảnh sát nước này thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol.

Tổng thống Yoon Suk Yeol. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Thời báo Hoàn cầu, Văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) cho biết họ đã gửi một văn bản chính thức vào tối ngày 5/1 để giao việc thi hành lệnh bắt giữ theo quyết định của Văn phòng Điều tra Quốc gia (NOI).

Trước đó, (CIO) của Hàn Quốc thông báo tạm ngừng việc thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon và sẽ xem xét các bước tiếp theo.

CIO và NOI đã điều tra việc áp đặt thiết quân luật của ông Yoon Suk Yeol cùng với trụ sở điều tra của Bộ Quốc phòng.

Các nhà điều tra CIO và các sỹ quan cảnh sát đã cố gắng bắt giữ tổng thống bị luận tội tại dinh tổng thống vào ngày 3/1, nhưng thất bại do cơ quan an ninh tổng thống ngăn chặn việc thực thi lệnh bắt giữ do tòa án Seoul ban hành. Lệnh này dự kiến ​​có hiệu lực trong một tuần cho đến ngày 6/1.

Đề nghị luận tội chống lại ông Yoon Suk Yeol đã được Quốc hội thông qua vào giữa tháng 12 năm ngoái và được chuyển đến tòa án hiến pháp để cân nhắc trong tối đa 180 ngày, trong thời gian đó quyền lực tổng thống của Yoon bị đình chỉ.

Ông Yoon Suk Yeol, bị các cơ quan điều tra nêu tên là nghi phạm cầm đầu về tội nổi dậy, đã tuyên bố thiết quân luật vào đêm 3/12. Nhưng lệnh này đã bị Quốc hội thu hồi vài giờ sau đó./.

Theo TTXVN