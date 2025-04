Cẩn trọng khi mua hàng theo lời giới thiệu từ người nổi tiếng

Khi những người nổi tiếng chia sẻ, quảng cáo những thông tin về một sản phẩm trên mạng xã hội có thể giúp sản phẩm tiếp cận đến hàng triệu người, song không phải lúc nào sản phẩm cũng chất lượng như lời quảng cáo. Trước loạt sự việc quảng cáo “lố” bị đưa ra ánh sáng thời gian qua đang buộc người quảng cáo phải có trách nhiệm hơn, người tiêu dùng cần thận trọng hơn trước khi mua hàng.

Người dân tham quan, mua hàng tại một hội chợ ở quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. (Ảnh minh họa).

Bạn Nguyễn Thị Thanh Trà (25 tuổi), hiện đang làm giáo viên tại một trường tiểu học trên địa bàn TP Thanh Hóa. Vốn là một người trẻ hiện đại, Trà thường xuyên mua sắm online, theo dõi các livestream bán hàng trực tuyến và nhiều lần mua hàng theo review (đánh giá) của người nổi tiếng trên mạng xã hội. Kể về trải nghiệm của bản thân, Trà cho biết: “Bây giờ mạng xã hội thông minh lắm. Chỉ cần có ý định muốn mua gì đó, lướt facebook là thấy xuất hiện các quảng cáo sản phẩm liên quan. Một lần, em tìm mua cặp dầu gội - dầu xả ngăn rụng tóc thì gặp ngay một clip quảng cáo của một người nổi tiếng. Thấy quảng cáo đúng sản phẩm mình đang cần, lời lẽ dễ nghe, thuyết phục thế là em đặt mua ngay mà chẳng suy nghĩ nhiều. Song, tốn gần 500 nghìn đồng cho 1 cặp dầu gội nhưng về dùng thử thì không như lời quảng cáo chút nào!”.

Chị Nguyễn Thị Thảo (37 tuổi, ở thị xã Nghi Sơn) cũng từng “dở khóc, dở cười” khi tin tưởng lời quảng cáo của người nổi tiếng về sản phẩm giảm cân. Chị Thảo nhớ lại, mấy năm trước, lướt tiktok, thấy nhiều clip quảng cáo thực phẩm giảm cân, người xuất hiện trong quảng cáo là người nổi tiếng nên chị đã tin tưởng đặt mua về dùng. Ai dè, mới uống được 3 - 4 gói, chị đã cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi. Nghi ngờ sản phẩm “có vấn đề” nên chị Thảo đã phải dừng sử dụng sản phẩm vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. “Thôi xem như mất oan mấy trăm nghìn đồng còn hơn là dùng tiếp mà ảnh hưởng đến sức khỏe”, chị Thảo chia sẻ.

Sàn thương mại điện tử phát triển, người nổi tiếng, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (như: tiktoker, youtuber, KOC, KOL) quảng cáo sản phẩm trên các trang cá nhân, các livestream bán hàng... trở thành câu chuyện phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người nổi tiếng trở thành gương mặt quảng cáo cho vô số sản phẩm, từ mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng... Đáng chú ý, thời gian gần đây, một số người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm liên quan đến sức khỏe với tác dụng “thổi phồng” công dụng. Những thông tin này ngay lập tức vấp phải phản ứng từ dư luận.

Vụ kẹo rau củ Kera liên quan đến một số người nổi tiếng như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (một hoa hậu được giới truyền thông săn đón), Hằng Du Mục (một tiktoker được mệnh danh là “chiến thần livestream”), Quang Linh Vlogs (một youtuber với hình ảnh chân chất, mộc mạc)... đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Từ những lời quảng cáo kẹo rau củ Kera “một viên có thể thay một đĩa rau”, “sản phẩm có thể thay rau xanh trong bữa ăn”, một người tiêu dùng đã mang kẹo đi xét nghiệm và kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với quảng cáo. Sau 4 tháng kể từ khi ra mắt, kẹo rau củ Kera trở thành tâm điểm của vụ việc khiến dư luận đặc biệt chú ý, dẫn đến loạt biện pháp xử lý từ cơ quan chức năng. Đầu tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định sản phẩm kẹo rau củ Kera (tên đầy đủ là thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies) là “hàng giả”. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng”, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với hai người nổi tiếng là Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cùng 3 đồng phạm.

Việc xử lý nghiêm khắc, kịp thời của cơ quan chức năng đối với vụ việc liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera đã trở thành bài học cảnh báo dành cho không ít người nổi tiếng khi tham gia quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Và, trước thực trạng tràn lan quảng cáo như hiện nay, để tránh bị lừa, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng trước những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến sức khỏe, không tin vào quảng cáo “thần thánh hóa” sản phẩm. Cần tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và các chứng nhận chất lượng, chỉ mua sản phẩm từ nguồn uy tín, sản phẩm có nhãn mác đầy đủ; đừng tin tưởng hoàn toàn vào quảng cáo của người nổi tiếng để tránh “tiền mất, tật mang”.

Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 51, Điểm b Khoản 4 Điều 52, Khoản 1 Điều 60, Điểm c Khoản 1 Điều 61 Nghị định này...

Minh Hiền