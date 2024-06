Cẩm Thủy tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng

Huyện Cẩm Thủy có gần 22.000ha rừng, trong đó có trên 7.000ha rừng tự nhiên, 14.827ha rừng trồng. Riêng trên địa bàn xã Cẩm Tú hiện có quần thể 25ha cây lim xanh, với 1.233 cá thể trải dài trên địa bàn 2 thôn Thái Học và Bắc Sơn. Những cây lim này có tuổi đời cả trăm năm, đường kính từ 0,6 đến 1,5m, hiện đang được chính quyền và người dân chung tay bảo vệ như “báu vật” của làng.

Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy thường xuyên phối hợp với xã Cẩm Tú tăng cường bảo vệ diện tích rừng lim xanh.

Để bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) lim xanh, những năm qua Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy thường xuyên phối hợp với chính quyền xã Cẩm Tú cùng người dân tăng cường kiểm tra, rà soát vùng trọng điểm về khai thác, vùng trọng điểm cháy rừng để xây dựng phương án BVR, PCCCR; kiểm tra, rà soát lại dụng cụ, phương tiện, máy móc, lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, Hạt kiểm lâm cùng chính quyền địa phương vận động người dân tự mua dây thép gai quây quanh khu rừng để chống lâm tặc xâm nhập; đồng thời giao cho từng hộ và nhóm hộ nhận bảo vệ, chăm sóc. Do được bảo vệ tốt, đến nay quần thể lim ở xã Cẩm Tú vẫn giữ nguyên trạng và phát triển tốt.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy Nguyễn Văn Bảo, cho biết: Để BVR, PCCCR, đơn vị thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về BVR, PCCCR. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, đơn vị thường xuyên phát các bản tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến thôn, bản và tuyên truyền lưu động. Cùng với đó, tổ chức các hội nghị tuyên truyền BVR, PCCCR tại các buổi họp thôn, bản đến đông đảo người dân. Trong đó, chú trọng diện tích rừng trồng và các vùng canh tác nông nghiệp trên đất dốc ở khu vực gần rừng có thể gây cháy lan vào rừng, đặc biệt là ở các xã Cẩm Tú, Cẩm Quý, Cẩm Thạch là nơi có diện tích rừng keo, thảm thực bì chủ yếu là lau lách, cỏ tranh và khu vực có di tích, điểm du lịch. Ngay từ đầu năm đơn vị đã tiến hành xây dựng đường băng cản lửa, kết hợp đường tuần tra tác chiến chữa cháy rừng trên địa bàn 2 xã Cẩm Thạch và Cẩm Liên với chiều dài 7km. Lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho người dân ký cam kết quản lý, bảo vệ lâm sản, khoáng sản và phát triển rừng; xây dựng quy chế BVR trong cộng đồng thôn, bản.

Công tác tuyên truyền đã giúp cho người dân trên địa bàn huyện hiểu rõ ý nghĩa, giá trị, hiệu quả của việc BVR, trồng rừng, từ đó thúc đẩy, khuyến khích các hộ gia đình, tổ nhận khoán, khoanh nuôi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chủ động tuần tra, kiểm tra, BVR. Đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín cũng là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền để người dân chung tay, góp sức BVR, phát triển rừng. Bên cạnh đó, huyện thành lập các tổ liên gia, tổ tuyên truyền BVR; kiện toàn 105 tổ đội BVR, PCCCR ở các thôn, với 1.050 người. Hạt còn phối hợp với lực lượng công an, quân sự, đơn vị chủ rừng, các địa phương có rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, canh gác lửa rừng tại các khu vực trọng điểm cháy trong những ngày nắng nóng có thông báo cấp cháy rừng từ cấp 3 trở lên; tổ chức rà soát, xác định các vùng có nguy cơ cháy rừng, thành lập các tổ, đội, nhóm hộ liền kề để chủ động trong công tác PCCCR; rà soát, kiện toàn, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần tham gia chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; quan tâm các vùng trọng điểm an ninh rừng, vùng trọng điểm cháy; tổ chức cảnh báo kịp thời nguy cơ cháy rừng; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy chữa cháy rừng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã tổ chức 274 buổi truyền thanh, 10 hội nghị tuyên truyền Luật Lâm nghiệp cho hàng trăm lượt người tham gia.

Do làm tốt công tác BVR, PCCCR mà nhiều năm qua diện tích rừng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy luôn được bảo vệ và phát triển tốt.

Bài và ảnh: Khắc Công