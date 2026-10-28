CAHN làm nên lịch sử tại C1 châu Á; Arsenal thua sốc đội bóng hạng tư

FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng loạt trận giao hữu tháng 11 của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam; MU chưa sa thải Michael Carrick; Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách sơ bộ của Bồ Đào Nha... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (28/10).

CAHN làm nên lịch sử tại C1 châu Á: Thắng kịch tính Cảng Thượng Hải 3-2 ngay trên sân khách

Tối 27/10, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại nhà đương kim vô địch Trung Quốc - Cảng Thượng Hải với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ 3 AFC Champions League 2026/27.

Perea (90) mở tỉ số cho CAHN. Ảnh: CLB CAHN

Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở chứng kiến cú đúp của Brayan Perea cùng bàn thắng của Leo Artur, giúp CAHN 3 lần vươn lên dẫn trước. Sự xuất sắc của hàng thủ và vận may từ quả phạt đền hỏng ăn của đội chủ nhà ở những phút cuối đã giúp đại diện Việt Nam bảo toàn chiến thắng đầu tiên tại đấu trường số 1 châu lục.

Chiến tích này giúp HLV Mano Polking cùng các học trò nhận mưa lời khen từ AFC, truyền thông Đông Nam Á và được VFF thưởng nóng 300 triệu đồng.

FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng loạt trận giao hữu tháng 11 của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam

FPT Play vừa chính thức xác nhận sở hữu bản quyền truyền hình các trận giao hữu quốc tế trong tháng 11/2026 của tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Tuyển Việt Nam có hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường, nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Trong đó, ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu tại sân Thiên Trường (Ninh Bình),lần lượt chạm trán Đài Bắc Trung Hoa (11/11) và Kyrgyzstan (15/11) nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, đây sẽ là dịp ra mắt người hâm mộ của tân binh nhập tịch Olaha Mạnh Đức. Ban tổ chức sẽ mở bán vé trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU từ ngày 29/10 đến 6/11 với các mức giá mềm: 200.000, 300.000 và 400.000 đồng.

U23 Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan, Singapore và Qatar tại giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11.

Song song đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026 tại Pleiku từ 10-14/11, đối đầu với Thái Lan, Singapore và Qatar. FPT Play cũng đã thỏa thuận chia sẻ bản quyền giải đấu U23 này với VTV để phát sóng rộng rãi tới khán giả cả nước trên các kênh truyền hình quốc gia.

MU chưa sa thải Michael Carrick: Trao thêm cơ hội ở trận đại chiến với Chelsea

Bất chấp chuỗi 8 trận không thắng và thảm bại 0-3 trước Bournemouth khiến MU rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, ban lãnh đạo Quỷ đỏ sau cuộc họp khẩn đã quyết định chưa sa thải Michael Carrick.

Dù ban lãnh đạo MU đang cân nhắc sa thải Carrick, HLV này vẫn rất được các fan ủng hộ.

HLV 45 tuổi tiếp tục trở lại trung tâm Carrington chỉ đạo tập luyện và sẽ dẫn dắt MU trong chuyến làm khách quan trọng tới sân của Chelsea cuối tuần này.

Dù nhận được sự cảm thông từ cổ động viên, Carrick vẫn phải đối mặt với áp lực cực lớn cùng cuộc khủng hoảng phòng thay đồ, đặc biệt là mâu thuẫn về chiến thuật với đội trưởng Bruno Fernandes.

Trận đại chiến tại Stamford Bridge được xem là cơ hội cuối cùng để chiến lược gia người Anh xoay chuyển tình thế trước khi MU bước vào chuỗi lịch thi đấu giông bão gặp Roma, Aston Villa và Liverpool.

Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách sơ bộ của Bồ Đào Nha

HLV Jorge Jesus đã điền tên siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo vào danh sách sơ bộ của tuyển Bồ Đào Nha cho hai trận gặp Đan Mạch và Xứ Wales tại Nations League diễn ra vào tháng 11. Án treo giò nội bộ 30 ngày từ LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) liên quan đến sự cố tự ý rời đội tập trung hồi tháng 9 sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/10.

Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Bồ Đào Nha.

Dù việc lọt vào danh sách sơ bộ mở ra cơ hội tái xuất, khả năng Ronaldo góp mặt trong danh sách chính thức (dự kiến công bố ngày 5-6/11) vẫn phụ thuộc vào quyết định của HLV Jorge Jesus cùng sự thống nhất giữa các bên liên quan.

Bồ Đào Nha hiện đã giành vé vào tứ kết nhưng vẫn cần điểm số để giữ ngôi đầu bảng.

Arsenal thua sốc đội bóng hạng tư ở cúp Liên đoàn Anh

Tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, CLB hạng tư Fleetwood Town đã tạo nên cơn địa chấn khi gạt phăng Arsenal khỏi giải đấu.

Aaron Loupalo-Bi (áo đỏ) mở tỉ số trận đấu.

Dù xuất phát với nhiều nhân tố dự bị cùng sự góp mặt của Kai Havertz, “Pháo thủ” bất ngờ bị Aaron Loupalo-Bi xé lưới ở phút 21. Sang hiệp hai, Viktor Gyokeres đưa trận đấu về vạch xuất phát, nhưng tấm thẻ đỏ ở phút 85 của tài năng trẻ Max Dowman đã khiến đại diện Bắc London gặp nhiều khó khăn.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, thủ môn Jay Lynch trở thành người hùng của Fleetwood Town khi cản phá thành công cú đá 11m của Bruno Guimaraes, giúp đội nhà giành chiến thắng nghẹt thở 5-3 và ghi tên mình vào vòng trong.

HS