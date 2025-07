Các lực lượng quân sự, biên phòng hỗ trợ Nhân dân trước khi bão đổ bộ

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn Thanh Hóa có mưa to, kéo dài, các đơn vị lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, cùng địa phương và Nhân dân ứng phó kịp thời để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn xã Pù Nhi có mưa to và kéo dài, khiến nhiều khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất. Do đó, cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi đã đến từng bản để tuyên truyền người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi hỗ trợ người dân sơ tán và di dời tài sản khỏi những vị trí nguy cơ cao sạt lở.

Sau khi đưa người dân đến điểm tránh trú an toàn, lực lượng bộ đội biên phòng ở Đồn Biên phòng Pù Nhi hỗ trợ cấp phát lương thực cho người dân.

Đồn Biên phòng Tam Thanh cũng đã triển khai lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân ứng phó với bão.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh hỗ trợ người dân lợp lái mái nhà bị tốc do ảnh hưởng của mưa gió.

Các lực lượng quân sự, dân quân tự vệ phường Hải Bình tham gia gia cố nhà cửa giúp dân trước khi bão đổ bộ.

Các lực lượng hỗ trợ ngư dân chằng buộc tàu thuyền, ứng phó bão số 3.

Nhóm PV Thời sự