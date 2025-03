Các khu, điểm du lịch nâng cao chất lượng phục vụ du khách

Dịp đầu năm cũng chính là thời điểm thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, bởi vậy, các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã tích cực chỉnh trang cơ sở vật chất, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm.

Du khách tham quan suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy).

Những tháng đầu năm 2025, Khu du lịch suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy) thu hút khá đông du khách đến tham quan. Đến đây, du khách được hòa mình vào không gian thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành, được ngắm nhìn đàn cá tung tăng bơi lội dưới dòng suối Ngọc và khám phá nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Để thu hút và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, từ những ngày đầu năm mới, Ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương đã chủ động lên kế hoạch để chỉnh trang khu du lịch, phân luồng các phương tiện giao thông qua cầu Cẩm Lương, bố trí khu vực để xe ô tô, xe máy, khu vực bán hàng hợp lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là không tăng giá vé vào khu du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua việc tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao. Nổi bật là Lễ hội khai hạ của người dân làng Lương Ngọc (mùng 7 - 8 tháng giêng). Tại lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc diễn ra như: thi đấu bóng chuyền nam và nữ, bắn nỏ, chọi gà, tung còn, chơi đu, đẩy gậy...

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Bá Thước) cũng là điểm đến thu hút khá đông du khách trong nước và quốc tế dịp đầu năm. Theo thống kê, hiện nay, số cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Pù Luông là 85 cơ sở, với 125 nhà sàn, 198 bungalow, 298 buồng, phòng, 996 giường, với công suất đón khách khoảng 3.200 lượt khách/ngày/đêm. Trong đó, có một số mô hình du lịch sinh thái cộng đồng có phân khúc nghỉ dưỡng chất lượng đạt chuẩn, như: Khu nghỉ dưỡng Puluong Retreat, Puluong Ebino Spa and Resort, Puluong Casa, Puluong Bocbandy

Retreat, Puluong Eco Garden, Puluong Natura và nhiều mô hình homestay hộ gia đình mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, Mường. Điển hình như homestay của hộ gia đình ông Hà Văn Sĩ (bản Hiêu, xã Cổ Lũng); gia đình các ông: Hà Huy Giáp, Hà Văn Lịch, Hà Văn Thược (bản Đôn, xã Thành Lâm); gia đình ông Lò Văn Nam (bản Kho Mường, xã Thành Sơn)...

Ông Hà Văn Giáp, hộ làm homestay ở Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước), cho biết: "Hiện tại homestay của gia đình tôi có 6 phòng, với sức chứa khoảng 100 khách và 1 nhà cộng đồng với sức chứa khoảng 50 khách. Ngoài ra, chúng tôi cũng bố trí phòng ăn cho du khách ở bên dưới nhà sàn. Để thu hút du khách đến tham quan, lưu trú, chúng tôi đã tích cực quan tâm chỉnh trang cảnh quan, môi trường, chú trọng cải tạo đầu tư cơ sở vật chất. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông xây dựng các chiến dịch kích cầu du lịch với phương châm “Tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm”. Xây dựng và duy trì môi trường văn minh du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch tới tất cả khách du lịch... Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng đến việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc phục vụ du khách".

Cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú phục vụ tốt nhu cầu của du khách, hiện nay tại Pù Luông đã xây dựng được khá nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ mới mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách như, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch nông nghiệp, nông thôn, tham quan cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tìm hiểu về môi trường, các giá trị đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (những khách ưa khám phá, mạo hiểm có thể tham gia các chương trình leo núi, chinh phục đỉnh cao núi Pù Luông, trekking, marathon băng rừng Pù Luông, thăm hang động)...

Theo khảo sát, dịp đầu năm mới, có khá đông du khách trong nước và quốc tế đã lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng. Do đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách, các khu điểm du lịch trong tỉnh đã thực hiện công tác chỉnh trang cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... Đồng thời, triển khai các chương trình khuyến mại nghỉ dưỡng, mua sắm, các dịch vụ trải nghiệm, ẩm thực phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi ngắn ngày của khách du lịch.

Ngoài ra, nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch cũng đã chủ động hoàn thiện và đưa vào vận hành, khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới, như: Du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng); du lịch nghề, làng nghề truyền thống; phát triển trang trại nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch; tuyến du lịch đường thủy trên biển; trải nghiệm đồng quê; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật... Các sản phẩm du lịch mới bước đầu thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, từ đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đem lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi đến với Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt