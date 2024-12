Các huyện miền núi tăng cường phòng chống đói, rét cho vật nuôi

Những ngày này, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa, nhiệt độ giảm sâu vào ban đêm và sáng sớm đã gây ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi tại các huyện miền núi. Với đặc thù địa hình vùng núi cao, nhiệt độ thường thấp hơn so với các địa phương khác, hiện nay, công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi đã và đang được các huyện Như Xuân, Lang Chánh, Bá Thước... tích cực triển khai.

Người dân xã Hóa Quỳ (Như Xuân) tăng cường dự trữ cỏ cho gia súc.

Huyện Như Xuân có tổng đàn trâu, bò khoảng 9.000 con; khoảng 53.500 con lợn; 3.925 con dê; khoảng 521.000 con gia cầm. Để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi ngay từ đầu mùa. Nhất là những ngày được dự báo nhiệt độ giảm sâu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã cử cán bộ xuống các xã, thị trấn tăng cường nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, nhất là tại các xã vùng sâu như: Thanh Sơn, Thanh Phong, Thanh Lâm... Trong đó, chú trọng hướng dẫn các hộ chăn nuôi dự trữ thức ăn tinh, thức ăn ủ chua, tận dụng thêm các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có như lá mía, lá ngô, thân cây chuối... để chế biến thức ăn dự trữ cho gia súc trong những ngày giá rét. Bên cạnh đó, không chăn thả, cho trâu, bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại, che chắn kín xung quanh chuồng, ủ ấm; áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm. Đối với gia cầm, cần tăng cường sưởi ấm bằng bóng điện, đệm lót; vệ sinh chuồng trại thường xuyên, phun khử trùng, tiêu độc và tiêm phòng theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Qua công tác tuyên truyền sâu rộng, đến thời điểm này, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đã che chắn chuồng trại, thực hiện các biện pháp sưởi ấm cho đàn vật nuôi; chủ động dự trữ các nguồn thức ăn sẵn có, đảm bảo đủ cho những ngày giá rét.

Ông Đỗ Kế Tuấn, người dân xã Bình Lương cho biết: "Khi biết thông tin trời rét kéo dài, gia đình tôi đã chủ động dọn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, nhốt bò tại chuồng và chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ. Bên cạnh đó, gia đình tôi còn kéo và lắp các bóng điện, giúp tăng nhiệt độ sưởi ấm cho đàn vật nuôi, dùng bạt quây xung quanh để tránh gió lùa, mưa tạt. Nhờ vậy, đàn bò hơn 30 con của gia đình tôi vẫn khỏe mạnh, đang được chăm sóc để có thể xuất bán đúng vào dịp Tết Nguyên đán”.

Tại huyện Bá Thước, hầu hết người chăn nuôi trên địa bàn đã có kinh nghiệm trong việc phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân các xã, thị trấn đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn, cải tạo, che chắn chuồng trại để đảm bảo kín gió, tránh mưa tạt, giữ nền chuồng luôn khô ráo sạch sẽ; sử dụng bóng điện hay đốt lửa sưởi cho vật nuôi trong chuồng bằng trấu, mùn cưa, than củi... Các hộ chăn nuôi cũng tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trâu, bò già yếu, gia súc non. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động theo dõi những diễn biến của thời tiết để có các biện pháp tuyên truyền, đôn đốc cho bà con trong việc phòng chống đói, rét cho trâu, bò, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Các huyện miền núi như Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn... có tổng đàn gia súc lớn; chăn nuôi trâu, bò đã góp phần ổn định thu nhập cho người dân. Do đó, công tác phòng bệnh, chăm sóc vật nuôi luôn được người dân và chính quyền địa phương chú trọng. Trước những diễn biết bất thường của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi, nhất là các huyện miền núi có khu vực vùng cao, xã biên giới. Các địa phương cần liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi. Trong đó, đối với gia cầm phải có đèn sưởi; củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô nền chuồng, kín, ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; vận động người chăn nuôi không cho trâu, bò làm việc, chăn thả tự do khi xảy ra rét hại; đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát; áp dụng các biện pháp giữ ấm cho trâu, bò; đặc biệt là bê, nghé non; đồng thời bổ sung khoáng và thức ăn tinh, vitamin trong những ngày rét đậm, rét hại, đặc biệt những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C. Đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tiến hành tiêm phòng đầy đủ; tẩy giun sán cho trâu, bò.

Bài và ảnh: Lê Ngọc