Bùng cháy cảm xúc trong đêm nhạc “We are students”

Nhằm động viên khích lệ phong trào văn hóa, văn nghệ trong sinh viên, tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các sinh viên trong trường, tối 10/10, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức đêm nhạc “We are students”.

Đêm nhạc “We are students” là sự kiện thường niên do Hội sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tổ chức chào đón tân sinh viên, chào mừng năm học mới.

Video đêm nhạc: “We are students”.

Đêm nhạc năm nay được đầu tư bài bản, công phu với những tiết mục hát, múa, nhảy trẻ trung, sôi động ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người Việt Nam... do các bạn sinh viên đến từ liên chi đoàn các khoa, câu lạc bộ của các nhà trường trên địa bàn tỉnh biểu diễn.

Sân khấu trở nên bùng nổ với một chuỗi các ca khúc, nhảy, múa sôi động, được giới trẻ yêu thích và dành nhiều tình cảm như: “Việt Nam tôi”, “Hào khí Việt Nam”, “Về với xứ thanh”, “Khúc nhạc vui”; Mashup “Lạc vào chốn”, Not Like Us...

Hoạt cảnh Ký ức tuổi học trò của khoa Ngoại ngữ.

Tiết mục Mashup: Đi Đu Đưa Đi và Không ai khác ngoài em của Hội sinh viên Trường Đại học Văn hoá, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa.

Đêm nhạc hội “We are students” với những tiết mục nhảy khiến khán giả” mãn nhãn" .

Tiết mục hát múa “Hào khí Việt Nam” của Ban chấp hành Liên chi đoàn tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4 biểu diễn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Sân khấu đên nhạc “We are students” thực sự bùng nổ với sự tham gia biểu diễn của ca sĩ khách mời Datkaa.

DatKaa tên thật là Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2000, quê ở An Giang. Dù còn nhỏ tuổi và tham gia hoạt động nghệ thuật chưa lâu, song DatKaa đã chinh phục số đông khán giả bằng chất giọng miền Tây, giai điệu bắt tai. DatKaa là chủ nhân của loạt hit “triệu view” như: “Chiều thu hoạ bóng nàng”, “Hạ còn vương nắng”, “Anh tệ”...

Với màn biểu diễn hát, múa, nhảy đầy sôi động của các bạn sinh viên, khách mời đã khiến khán giả cùng “cháy” hết mình.

Đêm nhạc đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút hàng nghìn sinh viên, khán giả tham dự.

Nhân dịp này, Tập đoàn VNPT, Viễn thông Thanh Hóa đã trao tặng 10 suất học bổng cho các bạn sinh viên có nhiều thành tích trong phong trào sinh viên. Đại diện - Quản lý cửa hàng, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phong Vũ đã trao tặng linh kiện máy tính trị giá 10 triệu đồng cho nhà trường.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ.

Linh Hương