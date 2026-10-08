Bóng đá Thanh Hóa cần vượt khó để phát triển bền vững

Sáng 8/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác phát triển bóng đá Thanh Hóa. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2020-2025 bóng đá Thanh Hóa đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa giành nhiều thành tích nổi bật tại Cúp Quốc gia, Siêu Cúp quốc gia mùa giải 2023/2024.

Công tác đào tạo bóng đá trẻ tiếp tục được quan tâm; giai đoạn 2021-2025, các đội U13, U15, U17, U19, U21 nhiều lần lọt vào vòng chung kết các giải quốc gia. Bóng đá phong trào phát triển mạnh với gần 500 câu lạc bộ, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo tại hội nghị.

Ngày 18/8/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa chính thức nhận chuyển giao nguyên trạng Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa và Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ. Sau chuyển giao, câu lạc bộ từng bước kiện toàn tổ chức, ổn định lực lượng, chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027.

Tuy nhiên, bóng đá Thanh Hóa vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính và xã hội hóa. Hệ thống dàn đèn tại Sân vận động tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp và tiêu chí cấp phép của AFC; các đội bóng đá trẻ chưa có sân tập; kinh phí duy trì đội bóng chuyên nghiệp còn khó khăn, trong khi câu lạc bộ chưa ký được hợp đồng tài trợ lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, việc duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa là nỗ lực lớn của tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, những giải pháp hiện nay mới đáp ứng yêu cầu trước mắt cho mùa giải 2026/2027; về lâu dài cần xây dựng mô hình phát triển ổn định, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, chủ động phối hợp với các sở, ngành và câu lạc bộ tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chờ phát sinh vấn đề mới xử lý.

Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện cơ chế sử dụng Sân vận động tỉnh, tham mưu phương án nâng cấp hệ thống chiếu sáng và cơ sở vật chất phục vụ thi đấu; đồng thời làm rõ mô hình quản trị, nguồn lực tài chính, đào tạo trẻ và phương án huy động xã hội hóa.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với bóng đá trẻ, cần hoàn thiện phương án đào tạo năm 2027, bảo đảm kinh phí, điều kiện tập luyện, ăn ở, không để hoạt động bị gián đoạn. Cùng với đó, nghiên cứu kiện toàn tổ chức và nâng cao vai trò của Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, Liên đoàn, câu lạc bộ và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa chủ động xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2027-2030, nâng cao năng lực quản trị, huy động nguồn lực và xây dựng thương hiệu. Tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ trong phạm vi quy định pháp luật, hướng tới xây dựng bóng đá Thanh Hóa phát triển ổn định, bền vững.

Minh Hiếu