Bốn nước NATO đàm phán cơ chế mua sắm quốc phòng chung

Theo tuyên bố chung vừa được Chính phủ Anh công bố, Anh, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan sẽ bắt đầu đàm phán hiệp ước nhằm thành lập Cơ chế Quốc phòng đa phương (MDM), sáng kiến hướng tới phối hợp nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm quốc phòng chung giữa các nước tham gia.

Tuyên bố chung cho biết sáng kiến MDM được phát triển với sự phối hợp giữa các đối tác, hướng tới tập hợp nhu cầu mua sắm, qua đó tăng cường khả năng phối hợp trong đầu tư và trang bị quốc phòng. Việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa các đồng minh được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực quân sự, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn nguồn ngân sách dành cho quốc phòng.

Tuyên bố chung nhấn mạnh MDM sẽ giúp giảm chi phí, tạo điều kiện để các doanh nghiệp quốc phòng chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, nâng cao hiệu quả chi tiêu và cải thiện năng lực tác chiến chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cơ chế này cũng được kỳ vọng giúp các nước thành viên đáp ứng tốt hơn nhu cầu quân sự trong bối cảnh ngân sách quốc phòng vẫn chịu những hạn chế nhất định.

Chính phủ Anh đánh giá MDM là một phương thức tài chính mới trong lĩnh vực quốc phòng, giúp các nước tham gia tăng sức mua thông qua việc phối hợp nhu cầu và tổ chức mua sắm chung. Cách tiếp cận này được kỳ vọng cho phép các nước cải thiện năng lực quân sự mà vẫn tính đến những giới hạn về tài chính công.

Việc khởi động đàm phán hiệp ước MDM đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng giữa bốn nước châu Âu. Tuy nhiên, cơ chế này vẫn cần trải qua các quy trình quốc gia liên quan trước khi có thể đi vào hoạt động theo kế hoạch trong năm 2027.

Sáng kiến được thúc đẩy trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế biến động nhanh chóng, trong đó có những hệ lụy từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong tuyên bố chung trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 7, bốn nước khẳng định sẽ phối hợp để sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa trong tương lai.

Ngọc Liên