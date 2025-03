Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên, lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp

Sáng 12/3, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên, lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2025. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị, nhất là những nội dung được truyền tải tại hội nghị. Thông qua đó nhằm làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận; giúp đội ngũ cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được cập nhật những kiến thức, thông tin mới; đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó chủ động vận dụng linh hoạt vào thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị

Để hội nghị đạt kết quả cao nhất, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập, tích cực trao đổi, thảo luận, nắm bắt các vấn đề để áp dụng vào hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị. Sau hội nghị, đồng chí đề nghị các địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ và tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt, tích cực tổ chức đấu tranh, phản bác âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên, lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã được Trung tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, trưởng bộ môn, Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân và Đại úy Phạm Ngọc Tân, giảng viên Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân truyền đạt các chuyên đề: Nhận diện và đấu tranh với các chiến dịch tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phần tử xấu về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỹ năng thành lập và phát triển các kênh truyền thông trên Internet và mạng xã hội.

Chiều cùng ngày, hội nghị triển khai nội dung thực hành kỹ năng thành lập và phát triển các kênh truyền thông trên Internet, mạng xã hội; quy trình xây dựng và hoạt động các trang, hội, nhóm trên không gian mạng đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Lê Phượng