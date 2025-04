Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ 6 du khách ngộ độc rượu trái cây tại Ninh Thuận

Sau khi uống rượu trái cây được sản xuất tại Tiền Giang, 6 du khách tại Ninh Thuận đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) với nghi ngờ ngộ độc methanol. Đến nay, đã có một người không qua khỏi.

Các bệnh nhân bị ngộ độc rượu đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngày 1/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở tế tỉnh Ninh Thuận, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vụ việc khiến 6 khách du lịch tại Ninh Thuận nghi ngờ ngộ độc rượu trái cây mang nhãn hiệu K.T được sản xuất tại Tiền Giang.

Cụ thể, đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đơn vị điều trị tập trung mọi nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; điều tra về lịch sử ăn uống của bệnh nhân, thu thập kết quả xét nghiệm, điều trị của Bệnh viện gửi Sở Y tế Tiền Giang để phối hợp.

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận tiến hành điều tra các cơ sở ăn uống liên quan đến các bữa ăn nghi ngờ của bệnh nhân để cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chẩn đoán nguyên nhân ngộ độc; phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận trong chẩn đoán nguyên nhân ngộ độc thực phẩm; phối hợp với Sở Công thương tỉnh Tiền Giang và các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành truy xuất tận cùng nguồn gốc, dừng lưu thông ngay sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc trong vụ việc trên, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có).

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công; ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác gây ra nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng đưa ra lưu thông trên thị trường.

Tăng cường thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, không lạm dụng rượu và bảo đảm an toàn khi lựa chọn, sử dụng rượu; tuyệt đối không sử dụng các loại động, thực vật lạ, không rõ chủng loại, nguồn gốc để ngâm rượu uống, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được thông tin về 6 trường hợp khách du lịch tại Ninh Thuận đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy nghi ngờ ngộ độc methanol do uống 1 loại rượu trái cây mang nhãn hiệu K.T được sản xuất tại Tiền Giang .

Liên quan vụ 6 bệnh nhân bị ngộ độc rượu, ngày 1/4, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, bệnh nhân 25 tuổi đã tử vong vào trưa cùng ngày với chẩn đoán ngộ độc methanol mức độ nặng, biến chứng toan chuyển hóa, tổn thương đa tạng, phù não lan tỏa gây tụt não, trụy hô hấp tuần hoàn.

Sáng 1/4, bệnh nhân này vẫn hôn mê sâu , có biểu hiện lâm sàng chết não. Kết quả đo điện não thấy sóng chậm lan toả, không đáp ứng kích thích, phù hợp với tình trạng chết não.

Trước đó, ngày 30/3, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 6 bệnh nhân ngộ độc rượu methanol trong tình trạng nguy kịch. Khai thác bệnh sử cho thấy họ thuộc đoàn du khách tỉnh Tiền Giang đi tỉnh Ninh Thuận. Ngày 29/3, 6 người cùng uống một loại rượu trái cây, sản xuất tại Tiền Giang.

Sau khi uống khoảng 6 chai rượu, mỗi chai 500ml, gần 6 tiếng sau các bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ói... Tuy nhiên, họ không đến bệnh viện khám vì nghĩ say rượu. Ngày 30/3, trên đường từ Ninh Thuận về Tiền Giang, các bệnh nhân có triệu chứng ngày càng nặng, trong đó có bệnh nhân 25 tuổi, rơi vào tình trạng lơ mơ.

Theo NDO