Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2025

Sáng 18/7, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2025. Đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư ĐUQS, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, biên phòng địa phương, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phối hợp giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức sáp nhập, giải thể, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025; tổ chức huấn luyện, kiểm tra “3 tiếng nổ” chiến sĩ mới đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ thi công xây dựng các hạng mục công trình chiến đấu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về giải thể, kiện toàn cấp ủy các cấp và thành lập các Đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (Ban CHBĐBP) và các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (Ban CHPTKV).

Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ thành công tốt đẹp. Đảm bảo tốt công tác Hậu cần, Kỹ thuật, Tài chính cho các nhiệm vụ; tăng cường công tác đối ngoại quân sự. Cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong đó, tiếp tục tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, biên phòng và triển khai xây dựng các Đề án Dân quân tự vệ và Phòng thủ dân sự, giai đoạn 2026-2030.

Nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị, quan tâm hơn nữa chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, đúng thủ tục, nguyên tắc; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (24/8/1945 - 24/8/2025), 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025), 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã trao Bằng khen cho 11 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Thu Phương (CTV)