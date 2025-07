Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh viếng các nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tây Ninh

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025); trong hai ngày 17 và 18/7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trà Võ, xã Thành Đức; Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 - Tây Ninh, xã Tân Biên; Nghĩa trang liệt sỹ xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tây Ninh.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh chỉnh trang vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tây Ninh.

Đón và cùng tham gia với đoàn, về phía tỉnh Tây Ninh có đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

Các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh dâng hương lên các Anh hùng liệt sỹ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá dâng hương các Anh hùng liệt sỹ.

Hiện nay, tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xác định được hàng nghìn phần mộ liệt sỹ quê Thanh Hóa. Trong đó, tại Nghĩa trang liệt sỹ Trà Võ có 336 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên có 724 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Châu Thành có 354 mộ.

Các thành viên trong đoàn công tác thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Tại các nghĩa trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh xương máu để đất nước, Nhân dân có được cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh thắp hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thắp hương các phần mộ liệt sỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thắp hương các phần mộ liệt sỹ.

Với lòng biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết, ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước; chung sức, đồng lòng thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương lên phần mộ liệt sỹ Hoàng Lê Kha và các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, thực hiện đúng đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc phần mộ của các Anh hùng liệt sỹ, trong đó có những phần mộ là của con em tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh. Đây là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Lê Kha, một người con ưu tú của Hà Trung, Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Tỉnh ủy Tây Ninh.

Trong quá trình hoạt động cách mạng từ 1955-1959, đồng chí Hoàng Lê Kha là Tỉnh ủy viên phụ trách Trưởng phân ban Tỉnh ủy, đồng thời là phụ trách thị xã Tây Ninh.

Rạng sáng ngày 12/3/1960 (tức ngày 15 tháng 2 năm Canh Tý), ông bị địch bí mật hành hình bằng máy chém theo luật 10/59 tại ấp Tam Hạp, Trảng Lớn (nay là phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh).

