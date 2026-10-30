Binance mất 6,3 tỉ USD trong vụ hack lớn nhất lịch sử tiền số

Rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam), Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới thông báo khoảng 6,3 tỷ USD tài sản đã bị đánh cắp trong một sự cố an ninh, được đánh giá là vụ tấn công nhằm chiếm đoạt tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay.

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Binance cho biết đã tạm dừng toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng. Khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan đã được phong tỏa. Theo kết quả điều tra ban đầu, tin tặc có thể đã thực hiện các giao dịch trái phép sau khi xâm nhập máy tính xách tay của một kỹ sư thuộc công ty.

Binance khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại và nhấn mạnh tài sản của người dùng vẫn an toàn. Công ty cho biết đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để xác định danh tính những đối tượng liên quan và đưa ra xử lý. Báo cáo kỹ thuật chi tiết về vụ việc sẽ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

Công ty phân tích Chainalysis và các chuyên gia trong ngành đánh giá vụ tấn công vào Binance có thể là vụ trộm cắp lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp tiền mã hóa. Vụ việc cũng tác động đến thị trường tiền mã hóa. Giá Bitcoin đã giảm khoảng 5%, xuống dưới mức 77.000 USD sau khi thông tin về vụ tấn công được công bố.

Ông Sean Foley, chuyên gia về thị trường tiền mã hóa tại Đại học Macquarie (Australia), nhận định sự cố tại Binance có thể làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư cá nhân, qua đó gây sức ép lên giá các tài sản tiền mã hóa. Theo chuyên gia này, vụ tấn công một lần nữa cho thấy những rủi ro của các sàn giao dịch tập trung, đồng thời có thể thúc đẩy nhà đầu tư chuyển sang các nền tảng phi tập trung. Ông lưu ý mức độ an toàn của tài sản trên các sàn giao dịch tập trung phụ thuộc trực tiếp vào khả năng bảo mật của chính những nền tảng này; lượng tài sản nắm giữ càng lớn, nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công càng cao.

Vụ việc tại Binance vượt xa kỷ lục đánh cắp tiền mã hóa trước đó, được xác lập năm 2025 khi nhóm Lazarus thực hiện vụ tấn công vào sàn giao dịch Bybit, chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ USD tài sản. Theo Báo cáo Tội phạm tiền mã hóa năm 2026 của TRM, tội phạm mạng đã đánh cắp tổng cộng 2,87 tỷ USD tài sản tiền mã hóa trong gần 150 vụ tấn công trong năm 2025.

Binance được thành lập tại Trung Quốc năm 2017 bởi ông Changpeng Zhao, Binance hiện quản lý khoảng 155 tỷ USD tài sản, nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào khác.

Thanh Vân