Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng tới cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, vươn tầm khu vực

Là bệnh viện hạng I, cấp khám chữa bệnh chuyên sâu với quy mô 1.400 giường bệnh, hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại 46 khoa, phòng, trung tâm, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từng bước vươn lên, khẳng định vị thế của một trung tâm y tế chuyên sâu và hiện đại nhất tỉnh; một cơ sở y tế có tiềm lực lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển y tế chuyên sâu theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảng ủy bệnh viện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 68/2024/ĐU-BV về đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu giai đoạn 2024-2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác quản lý chất lượng bệnh viện, xem đây là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm an toàn người bệnh.

Ngoài ra, bệnh viện cũng hoàn thiện và ban hành 2.748 quy trình chuyên môn kỹ thuật ở tất cả các lĩnh vực chuyên ngành; triển khai hoạt động chăm sóc bệnh nhân toàn diện tại một số khoa; nâng cấp quy trình hệ thống quản lý chất lượng tại các Khoa Hóa sinh, Vi sinh, Trung tâm Huyết học - Truyền máu lên phiên bản ISO 15189:2022; từng bước hoàn thiện, nâng cao mức quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 26/22/2019 của Bộ Y tế.

Bệnh viện cũng duy trì nghiêm túc phong trào 5S và xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; thường xuyên tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thay đổi phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh; lắng nghe, tiếp thu ý kiến người bệnh thông qua họp hội đồng người bệnh, đường dây nóng, hòm thư góp ý được duy trì thường xuyên, tạo kênh phản hồi hiệu quả và trực tiếp... Qua đó, chất lượng quản lý của bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh có xu hướng tăng đều qua từng năm.

Đến nay, bệnh viện duy trì ổn định 1.600 - 1.800 bệnh nhân điều trị nội trú mỗi ngày, với xu hướng tiếp nhận ngày càng nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch từ tuyến dưới; triển khai thành công hơn 100 kỹ thuật cao, chuyên sâu mang tính đột phá ở nhiều chuyên ngành như tim mạch, thần kinh, sọ não, lồng ngực, tiết niệu, hồi sức cấp cứu, chấn thương chỉnh hình...

Trong công tác nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2020-2025, bệnh viện đã hoàn thành 774 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, 13 đề tài cấp ngành, 4 đề tài cấp tỉnh được đánh giá loại xuất sắc và 1 đề tài cấp bộ. Có 90 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, nhiều đề tài đoạt giải cao tại các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC và cấp tỉnh. Bệnh viện tổ chức 106 hội thảo khoa học chuyên đề, trong đó có 6 hội thảo quốc tế, đồng thời đăng tải 66 bài báo khoa học, trong đó có 7 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bệnh viện đã đào tạo trên 5.000 học viên, cấp 3.713 chứng chỉ đào tạo liên tục, chuyển giao 19 kỹ thuật cho 12 đơn vị tuyến dưới. Khoa Thần kinh – Đột quỵ của bệnh viện được Tổ chức Đột quỵ thế giới công nhận đạt chuẩn “Kim cương” – mức cao nhất trong điều trị đột quỵ cấp. Hai bác sĩ của đơn vị được kết nạp là thành viên của Hội Tim mạch can thiệp Hoa Kỳ (SCAI).

Bệnh viện cũng là một trong số ít đơn vị được Bộ Y tế chọn thí điểm triển khai sớm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế không in phim (PACS) và chính thức không in phim từ 1/2/2021. Tháng 4/2022, bệnh viện khánh thành phòng xét nghiệm thông minh với giải pháp “một chạm” rút ngắn quy trình, nâng cao tốc độ và độ chính xác trong xét nghiệm. Ngày 25/7/2022, bệnh viện đã công bố hoàn thành triển khai bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư 46/2018/TT-BYT và tháng 11/2024, chính thức thực hiện bệnh án điện tử không in giấy, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT hoàn toàn trên file điện tử. Song song với đó, bệnh viện đã đưa vào sử dụng hệ thống tiếp đón người bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR động..., góp phần tạo lập nền tảng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, phục vụ hiệu quả quá trình chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện.

Không chỉ ghi dấu nhiều thành tựu về chuyên môn, Đảng bộ bệnh viện luôn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ kết nạp 221 đảng viên mới, đạt 221% chỉ tiêu nghị quyết, đồng thời cử hàng trăm lượt cán bộ đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng quản lý. Hơn 5.600 việc làm theo Bác được đăng ký và thực hiện hiệu quả, lan tỏa sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành bài bản, không phát sinh đơn thư khiếu nại, không có tổ chức hay cá nhân vi phạm nghiêm trọng. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liên tục Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, hoạt động công tác xã hội và thiện nguyện luôn được chú trọng. Thông qua Phòng Công tác xã hội, bệnh viện đã vận động và trao tặng hàng trăm ngàn suất cơm miễn phí, nhiều phần quà, hỗ trợ chi phí điều trị cho hàng ngàn người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức các câu lạc bộ hỗ trợ người bệnh như “Âm nhạc lời ca từ trái tim”, “Yoga cười”, “Câu lạc bộ nghệ thuật sáng tạo”, góp phần xây dựng môi trường điều trị thân thiện, nhân văn.

Với những thành tựu nổi bật, bệnh viện đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Thầy thuốc Nhân dân Lê Văn Sỹ, Giám đốc bệnh viện, chia sẻ, thành quả đạt được không chỉ là minh chứng cho năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ mà còn là nền tảng vững chắc để bệnh viện bước vào chặng đường phát triển mới, với khát vọng vươn lên trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, hướng tới chuyên sâu kỹ thuật cao, hiện đại của tỉnh và khu vực, góp phần thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Bài và ảnh: Tô Hà