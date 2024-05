Bảo vệ vật nuôi mùa nắng nóng

Theo dự báo, năm nay thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng đến sớm và kéo dài với nền nhiệt cao sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng và khả năng phát triển của đàn vật nuôi. Để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất, người chăn nuôi cần cập nhật dự báo thời tiết hàng ngày, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng để bảo vệ đàn vật nuôi.

Người chăn nuôi xã Xuân Giang (Thọ Xuân) gia cố chuồng trại để bảo đảm thoáng mát trong mùa nắng nóng.

Gia cầm là vật nuôi dễ bị tác động do nắng nóng, chính vì vậy, những hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động giảm mật độ nuôi và thực hiện dọn vệ sinh chuồng trại. Bên cạnh đó, thường xuyên cải tạo đệm lót sinh học từ trấu giúp phân giải phân gà, khử mùi, giữ vệ sinh chuồng, tạo môi trường sạch, thông thoáng, tiêm phòng vắc-xin đầy đủ; chủ động bổ sung vitamin C và các chất điện giải vào chế độ dinh dưỡng giúp đàn gà giải nhiệt và tăng sức đề kháng.

Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi gà, anh Nguyễn Văn Tuấn, xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) chia sẻ: "Ngay khi thời tiết chuyển mùa, trước khi tái đàn, gia đình tôi đã gia cố chuồng trại, sử dụng các vật liệu chống nóng để làm lại mái chuồng như rơm, xốp, bạt... sử dụng các tấm lưới màu đen để che chắn. Đồng thời, đầu tư thêm quạt hút gió, đẩy gió để mang lại không khí mát trong toàn bộ chuồng nuôi; điều chỉnh lớp lót chuồng thấp để giảm nhiệt; điều chỉnh lại mật độ nuôi nhốt, đầu tư thay mới các máng nước, chia nhỏ giai đoạn bổ sung nước uống. Đối với những ngày nắng nóng gay gắt, tôi phải thay đổi thời gian thả vườn của đàn để hạn chế tiếp xúc với nắng nóng cũng như thay đổi thời gian cho ăn vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát”.

Trước thời điểm giao mùa, trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện đã có văn bản, bản tin chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi, nhất là các huyện có thế mạnh phát triển chăn nuôi. Ông Nguyễn Đình Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn, cho biết: "Thời tiết nắng, nóng kéo dài sẽ khiến vật nuôi bị giảm sức đề kháng và là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ phát sinh, lây lan, như: cúm gia cầm, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục trên trâu bò, lở mồm long móng, bệnh cảm nóng... Do đó, người chăn nuôi không nên lơ là, chủ quan, cần phải tuân thủ theo đúng sự hướng dẫn của cán bộ thú y về cách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa nắng nóng, trong đó, việc tiêm phòng vắc-xin được xem là giải pháp quan trọng, là cách phòng bệnh tốt nhất cho đàn vật nuôi". Bên cạnh đó, đối với chăn nuôi lợn, nắng nóng làm vật nuôi giảm sức ăn, mệt mỏi, nhất là lợn nái sinh sản. Với các trang trại quy mô lớn, cần giảm mật độ chăn nuôi, giãn thời gian các lứa nuôi; đầu tư máy phát điện tránh trường hợp mất điện và thực hiện tưới chuồng vào những ngày nắng nóng lên tới 40 độ C. Với những hộ chăn nuôi trâu, bò, do đặc tính sinh lý chịu nắng nóng kém nên khi thời tiết nắng nóng sẽ phát sinh nhiều bệnh, hiệu quả chăn nuôi thấp, người dân cần áp dụng các biện pháp chống nóng cơ bản như phủ vật che nắng, phun nước lên mái, lắp hệ thống quạt phun sương; tăng lượng thức ăn xanh, cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, cung cấp thêm nước uống. Nhất là không chăn thả bò vào thời điểm nắng nóng trong ngày và những ngày có nhiệt độ cao.

Người chăn nuôi xã Luận Thành (Thường Xuân) chú trọng bổ sung vitamin vào khẩu phần ăn cho gia cầm.

Theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, những ngày nắng nóng, vật nuôi thường có biến đổi trong quá trình hấp thu, trao đổi chất, việc ăn uống có nhiều thay đổi theo chiều hướng không tốt. Vì vậy, các hộ chăn nuôi cần tăng cường chế độ dinh dưỡng và bổ sung các loại khoáng, vitamin để nâng cao sức đề kháng cho gia súc, gia cầm; che chắn chuồng trại, tránh cho gia súc, gia cầm bị nhiễm lạnh khi có những cơn giông, lốc và những trận mưa lớn đột ngột. Bên cạnh đó, nắng nóng cũng là thời điểm dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vì vậy người chăn nuôi cần lưu ý vệ sinh môi trường trong và xung quanh khu vực chuồng nuôi, khu chăn thả; tiêm phòng vắc-xin theo đúng quy định. Đồng thời, quan sát, theo dõi trạng thái, sức khỏe của vật nuôi, nếu có biểu hiện bất thường cần tách riêng ra nơi có bóng mát để theo dõi, cho uống nước điện giải, đường khi ổn định mới cho nhập đàn. Khi có gia súc, gia cầm ốm hoặc chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ thú y để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bài và ảnh: Lê Ngọc