Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, chủ động, nhân văn, chu đáo, thân thiện

Sáng 20/6, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp Quốc gia năm 2024 đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, đây là kỳ thi có quy mô toàn quốc, kết quả của kỳ thi phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp THPT, làm cơ sở để xét tuyển đại học, cao đẳng và đánh giá chất lượng giáo dục.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26-29/6, trong đó 2 ngày thi chính thức là ngày 27 và 28/6. Qua tổng hợp, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trong cả nước là 1.071.393 (tăng 47.330 thí sinh). Trong đó thí sinh tự do là 47.978, chiếm 4,38% tổng số thí sinh. Thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020 chiếm 94,66% tổng số thí sinh. Tổng số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là 66.927 thí sinh chiếm 6,25% tổng số thí sinh, tăng gần 20.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2023. Tổng số điểm thi trong cả nước là 2.323 (tăng 51 điểm so với kỳ thi năm 2023).

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch, đồng thời lưu ý các địa phương tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi như thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi; xây dựng phương án chi tiết để tổ chức triển khai các khâu của kỳ thi...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; trao đổi làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến công tác an ninh trật tự, đặc biệt là vấn đề sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử; kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi...

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị (Ảnh: Báo Tuổi trẻ Online).

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát việc ban hành văn bản, các quy định thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện; rà soát phân công nhiệm vụ hoặc bổ sung nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Kỳ thi, đặc biệt trong điều kiện thiên tai hoặc dịch bệnh; hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi, đặc biệt là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu vùng xa trên tinh thần không để thí sinh nào vì xa xôi, cách trở mà ko đến được điểm dự thi.

Đặc biệt, BCĐ cấp tỉnh, thành phố cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 5 nhóm nhiệm vụ chung cho các bộ, ngành đó là: Công tác chỉ đạo sâu sát, toàn diện; công tác phối hợp nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả; công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; công tác tổ chức đúng quy trình, đúng quy chế; công tác truyền thông chủ động, kịp thời, cung cấp đầy đủ thông tin, công khai minh bạch.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát tổng thể các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ Kỳ thi, gồm: địa điểm in sao đề thi, địa điểm tổ chức thi, địa điểm lưu trữ bài thi, địa điểm làm phách, địa điểm chấm thi, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chấm thi.

Đề nghị các địa phương thực hiện đúng tinh thần “4 đúng, 3 không”, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ GDĐT, quy định pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra... nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chủ động, nhân văn, chu đáo, thân thiện.

Với các tình huống có thể xảy ra không có tiền lệ, Thứ trưởng nhấn mạnh, quan trọng là không tự ý xử lý tình huống bất thường và nguyên tắc xử lý cần trên tinh thần vì quyền lợi của học sinh.

Đồng chí Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đã thông tin các nội dung về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Thanh Hóa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Đồng thời khẳng định, với chức năng là cơ quan thường trực, Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của kỳ thi để tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế nhưng ko áp lực, đánh giá thực chất chất lượng giáo dục.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh phát biểu kết luận tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần quán triệt chung của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT; tăng cường công tác phối hợp cùng các nhà trường tiếp tục rà soát các điều kiện cơ sở vật chất sau kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024, chuẩn bị tốt nhất để kỳ thi diễn ra chu đáo và an toàn.

Linh Hương