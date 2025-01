Bảo đảm an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ đêm giao thừa

Để đảm bảo an ninh, an toàn đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết, Công an tỉnh đã chủ động phương án huy động tối đa lực lượng, triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng đốt pháo trái phép.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Theo thông lệ hằng năm, trước thời khắc giao thừa, đón chào năm mới, số người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ luôn tăng cao, làm cho tình hình trật tự ATGT có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, vấn đề sử dụng rượu, bia khi vui xuân, chúc tết, tình trạng nổ pháo đêm giao thừa là điều khó tránh khỏi. Điều đó làm cho tình hình ANTT, trật tự ATGT, cháy nổ trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối ANTT đêm giao thừa, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường tối đa lực lượng cho cơ sở; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng đã trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ; phòng chống các vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Lực lượng công an tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về pháo nổ trong dịp tết.

Công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực được giao. Đồng thời, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật....

Cùng với đó, thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn trọng điểm, các đối tượng có khả năng phức tạp về pháo; huy động lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động tuần tra vũ trang, chốt chặn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa, các khu trung tâm, các điểm vui chơi có đông người tham gia tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ. Xử lý nghiêm các trường hợp đua xe, lạng lách, đánh võng, đặc biệt là sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; sẵn sàng giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT.

Lực lượng Công an kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú tại các điểm du lịch cộng đồng tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thượng tá Lê Văn Huấn, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm bảo đảm an ANTT Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, giữa tháng 12/2024, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố tăng cường các giải pháp bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự, ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống pháo nổ trái phép. Riêng trong đêm Giao thừa, Công an TP Thanh Hóa sẽ huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn các phường, xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, bảo vệ dân phố, dân quân cơ động và công an các phường, xã thành lập các tổ tuần tra lưu động kết hợp với tuần tra vũ trang khép kín địa bàn.

Ngoài ra, Công an thành phố thành lập 20 chốt để điều hòa, hướng dẫn giao thông, phân luồng và cấm các phương tiện đi vào khu vực tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn. Phân công cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án bảo đảm ANTT chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa. Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt đối với các tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động, nhất là các đối tượng đốt pháo trái phép, đảm bảo Nhân dân được đón tết bình yên, an toàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương