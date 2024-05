Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024

Hòa chung không khí mừng lễ Phật đản trên mọi miền đất nước, tối 19/5, tại chùa Khánh Quang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự buổi lễ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Các thượng tọa, tăng ni, trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn đã cử hành lễ niệm Phật, cầu Quốc thái dân an và dâng hoa kính mừng Phật đản. Đồng thời truyền tải đến tăng ni, phật tử thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các thượng tọa, tăng ni và các đại biểu cử hành lễ niệm Phật, cầu quốc thái dân an.

Các thượng tọa, tăng ni và các đại biểu cử hành lễ niệm Phật, cầu quốc thái dân an.

Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ: “Mùa Phật đản Phật lịch 2568 lại trở về trong không khí hân hoan của người con Phật. Khắp năm châu, muôn người đều hướng về Đại lễ với tất cả tấm lòng chí thành, kính mừng ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc Đạo sư ra đời vì hạnh phúc, an lạc của chư thiên và loài người. Thế giới hôm nay đang phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. Chiến tranh làm cho nhân loại vốn đã khổ đau càng thêm đau khổ, hận thù tiếp nối hận thù, con người phải sống trong nỗi bất an và sợ hãi. Hơn bao giờ hết, chúng ta càng trân kính và nỗ lực thực hành những lời dạy quý báu của Đức Thế tôn trong việc xây dựng một thế giới an bình, nhân văn, đạo đức”.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, truyền tải thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Với ý nghĩa mùa Phật đản, mùa của yêu thương và hiểu biết, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni và quý phật tử cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan. Mỗi người càng tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Đồng thời mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, cùng cả nhân loại chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trao lẵng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, trao lẵng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Đại diện lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn trao lẵng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo thị xã nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao lẵng hoa chúc mừng tặng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo thị xã Bỉm Sơn nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện nghi thức tắm Phật cầu cho đất nước phồn vinh, muôn dân an lạc.

Tiếp đến, các đại biểu, các tăng ni, phật tử đã tiến hành nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, tắm Phật cầu cho đất nước phồn vinh, muôn dân an lạc và quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

