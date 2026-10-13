Ấn Độ đưa vào biên chế tàu chống ngầm vùng nước nông

Hải quân Ấn Độ đã đưa vào biên chế tàu tác chiến chống ngầm vùng nước nông thứ ba, đánh dấu bước tăng cường năng lực tác chiến tại vùng biển ven bờ và vùng nước nông của nước này.

Được thiết kế để phát hiện, theo dõi và đối phó với tàu ngầm đối phương tại các vùng nước nông và khu vực gần bờ biển Ấn Độ, con tàu có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, gồm tác chiến chống ngầm, giám sát hàng hải và bảo đảm an ninh ven biển. Tàu cũng có khả năng tuần tra ngoài khơi, giám sát dưới nước và hỗ trợ các hoạt động cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa khi cần thiết.

Con tàu do Công ty Đóng tàu Cochin, có trụ sở tại thành phố Kochi, chế tạo, với hơn 80% thành phần được sản xuất trong nước. Tỷ lệ nội địa hóa cao phản ánh năng lực ngày càng phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, đồng thời thể hiện nỗ lực tăng cường khả năng tự chủ trong phát triển công nghệ và trang bị hải quân.

Tàu được đặt tên theo thị trấn ven biển và cảng cá Mangrol thuộc bang Gujarat. Tên gọi này tiếp nối truyền thống của một tàu quét mìn từng phục vụ Hải quân Ấn Độ trước khi được cho ngừng hoạt động ngày 7/4/2004.

Về thiết kế, tàu kết hợp khả năng cơ động cao với các trang thiết bị chuyên dụng cho nhiệm vụ chống ngầm. Hệ thống động lực gồm 3 động cơ diesel dẫn động cơ cấu đẩy phản lực nước, cho phép tàu hoạt động hiệu quả tại vùng nước nông và những khu vực ven biển có không gian cơ động hạn chế.

Trang bị của tàu bao gồm hệ thống sonar gắn dưới thân tàu để phát hiện các mối đe dọa dưới nước, ngư lôi hạng nhẹ và hệ thống phóng rocket chống ngầm do Ấn Độ tự phát triển. Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống mồi bẫy ngư lôi tiên tiến nhằm tăng khả năng tự bảo vệ trước các ngư lôi đang lao tới.

Việc đưa tàu mới vào hoạt động diễn ra trong bối cảnh kế hoạch bảo vệ đường bờ biển và cơ sở hạ tầng hàng hải tiếp tục là ưu tiên tác chiến của Ấn Độ. Với thiết kế chuyên biệt và tỷ lệ nội địa hóa cao, con tàu được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phòng thủ ven biển, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trong nước vào phát triển lực lượng hải quân.

Ngọc Liên