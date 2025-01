Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2024

Ngày 11/1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.

Agribank Bắc Thanh Hóa được vinh danh đơn vị đạt giải Ba toàn hệ thống năm 2024.

Với nhiều giải pháp điều hành linh hoạt sáng tạo, năm 2024, Agribank Bắc Thanh Hoá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, đạt giải Ba toàn hệ thống Agribank và giải thưởng chi nhánh có mức tăng trưởng dư nợ cao nhất. Tính đến hết năm 2024, tổng nguồn vốn của Agribank Bắc Thanh Hóa đạt 17.513 tỷ đồng, đạt 140,6% kế hoạch giao. Tổng dư nợ đạt 20.231 tỷ đồng, đạt 163,6% kế hoạch giao. Doanh thu dịch vụ tăng 3,5% so với cùng kỳ. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu giảm.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm, ngân hàng cũng bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, tập trung ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho vay phát triển kinh tế - xã hội, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; thực hiện các chương trình hỗ trợ giảm lãi suất, giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa Nguyễn Thái Triệu phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, Agribank Bắc Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, nâng cao hạ tầng công nghệ, tăng cường nhân lực hỗ trợ khách hàng thực hiện công tác sinh trắc học, phát triển tài khoản hưu trí, phát triển tài khoản Plus... Nhờ vậy, Agribank Bắc Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn hệ thống trong việc thực hiện sinh trắc học cho khách hàng, đứng thứ 2 về số lượng tài khoản Plus với trên 50.000 tài khoản và đứng thứ nhất hệ thống về tỷ trọng; tổ chức phát triển được 6.000 tài khoản hưu trí, 4.000 tài khoản các đối tượng chi trợ cấp, an sinh xã hội;...

Agribank Bắc Thanh Hóa được Agribank vinh danh các chi nhánh có mức tăng trưởng dư nợ cao nhất năm 2024.

Năm 2025, Agribank Bắc Thanh Hóa xác định các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hiện đại hoá công nghệ, chuyển đổi số hoạt động ngân hàng, xây dựng các kịch bản điều hành kinh doanh, phương án quản trị về chất lượng nguồn tín dụng.

Khen thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng thời tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, mở rộng mạng lưới hoạt động, đẩy mạnh huy động vốn cũng như tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả. Phấn đấu mục tiêu tổng nguồn vốn tăng tối thiểu 1.700 tỷ đồng, tổng dư nợ tăng tối thiểu 2.220 tỷ đồng; thu dịch vụ ngân hàng tăng tối thiểu 13,3%.

Khánh Phương