Agribank Bắc Thanh Hóa trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng

Ngày 28/10, tại Agribank Chi nhánh Hà Trung, Agribank Bắc Thanh Hóa tổ chức lễ trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay".

Trao Giải đặc biệt của chương trình “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay" cho bà Vũ Thị Nê, khách hàng Agribank Chi nhánh Hà Trung.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay" của Agribank Bắc Thanh Hóa được triển khai từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/9/2026 tại các điểm giao dịch trực thuộc. Chương trình có 192 giải thưởng với tổng trị giá 693 triệu đồng.

Kết thúc chương trình, tổng số tiền huy động đạt 664 tỷ đồng, với 39.988 mã phiếu dự thưởng của khách hàng tham gia.

Đại diện lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa trao giải Nhất cho khác khách hàng may mắn.

Tại buổi lễ, Agribank Bắc Thanh Hóa đã trao 10 giải thưởng với tổng trị giá 594 triệu đồng, gồm: 1 giải Đặc biệt là xe ô tô VF5 Plus trị giá 529 triệu đồng, 4 giải Nhất, mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và 5 giải Nhì, mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Nê, khách hàng Agribank Chi nhánh Hà Trung đã may mắn trúng giải Đặc biệt của chương trình.

Đại điện lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa trao giải Nhì cho khách hàng may mắn.

Thông qua chương trình tiết kiệm dự thưởng, Agribank Bắc Thanh Hóa vừa tăng cường gắn kết, tri ân khách hàng, vừa góp phần thu hút nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng.

Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các tiện ích ngân hàng hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các sản phẩm tiền gửi và dịch vụ tín dụng, đồng hành cùng phát triển kinh tế địa phương.

Khánh Phương