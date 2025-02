Agribank Bắc Thanh Hóa đồng hành với sự phát triển của các địa phương

Với vai trò chủ lực trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) luôn đóng vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn với hơn 80% thị phần tín dụng dành cho lĩnh vực này. Bên cạnh việc đầu tư cho vay đến hộ gia đình và cá nhân, Agribank Bắc Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, đầu tư tín dụng cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Nhiều hộ dân thị trấn Vân Du (Thạch Thành) được vay vốn phát triển kinh tế hiệu quả.

Những ngày đầu xuân mới 2025, cùng cán bộ tín dụng Agribank Thạch Thành chúng tôi đã đến thăm mô hình kinh tế của gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở thị trấn Vân Du. Nhìn cơ ngơi khang trang của gia đình anh bây giờ mới thấy rõ hiệu quả mang lại từ mô hình kinh tế tổng hợp kinh doanh, sửa chữa ô tô, trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa nhờ vay vốn Agribank theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Được biết, gia đình anh Hải đang được ngân hàng cho vay 4 tỷ đồng đầu tư mua máy móc hiện đại để kinh doanh phụ tùng, sửa chữa ô tô và trồng hơn 2ha cây ăn quả các loại. Thu nhập hàng năm của gia đình gần 10 tỷ đồng, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 10 lao động.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank Bắc Thanh Hóa đã tập trung ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho vay phát triển kinh tế- xã hội, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; thực hiện các chương trình hỗ trợ giảm lãi suất, giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Để tăng cường đầu tư nguồn vốn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, ngân hàng đã chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, từ đầu năm 2024, Agribank Bắc Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp gia tăng khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, trong đó chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng quy mô hơn 150.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 - 3% so với lãi suất thông thường để khuyến khích, hỗ trợ khách hàng sử dụng vốn. Bên cạnh đó, Agribank Bắc Thanh Hóa cũng đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa; khách hàng cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP với lãi suất ưu đãi thấp hơn tối đa 2%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường...

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, Agribank Bắc Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, nâng cao hạ tầng công nghệ, tăng cường nhân lực hỗ trợ khách hàng thực hiện công tác sinh trắc học, phát triển tài khoản hưu trí, phát triển tài khoản Plus... Nhờ vậy, Agribank Bắc Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn hệ thống trong việc thực hiện sinh trắc học cho khách hàng, đứng thứ 2 về số lượng tài khoản Plus với trên 50.000 tài khoản và đứng thứ nhất hệ thống về tỷ trọng; tổ chức phát triển được 6.000 tài khoản hưu trí, 4.000 tài khoản các đối tượng chi trợ cấp, an sinh xã hội... Với nhiều giải pháp điều hành linh hoạt sáng tạo, năm 2024, Agribank Bắc Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, đạt giải ba toàn hệ thống Agribank và giải thưởng chi nhánh có mức tăng trưởng dư nợ cao nhất. Tính đến hết năm 2024, tổng nguồn vốn của Agribank Bắc Thanh Hóa đạt 17.513 tỷ đồng, đạt 140,6% kế hoạch giao. Tổng dư nợ đạt 20.231 tỷ đồng, đạt 163,6% kế hoạch giao. Doanh thu dịch vụ tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Thái Triệu, Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: "Thông qua các chương trình tín dụng, Agribank Bắc Thanh Hóa đã và đang đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, XDNTM, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính sách tín dụng ngân hàng... góp phần nâng cao dân trí của người dân, tạo niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Agribank Bắc Thanh Hóa xác định các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hiện đại hóa công nghệ, chuyển đổi số hoạt động ngân hàng, xây dựng các kịch bản điều hành kinh doanh, phương án quản trị về chất lượng nguồn tín dụng. Đồng thời tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, mở rộng mạng lưới hoạt động, đẩy mạnh huy động vốn cũng như tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả. Phấn đấu mục tiêu tổng nguồn vốn tăng tối thiểu 1.700 tỷ đồng, tổng dư nợ tăng tối thiểu 2.220 tỷ đồng; thu dịch vụ ngân hàng tăng tối thiểu 13,3%”.

Bài và ảnh: Khánh Phương