6 tháng, sản lượng điện thương phẩm tỉnh Thanh Hóa đạt trên 4.200 triệu kWh

Ngày 8/7,Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh, dịch vụ điện lực, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong bối cảnh đất nước phục hồi sau đại dịch, mô hình chính quyền địa phương có nhiều thay đổi, phụ tải điện tăng cao vào giờ cao điểm, giá nguyên liệu biến động mạnh, thị trường cạnh tranh gay gắt...; dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và sự nỗ lực đoàn kết của toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã vượt khó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2025.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đang quản lý 31TBA/49MBA 110kV (có tổng công suất đặt S = 2.237MVA, tăng 337MVA so với cùng kỳ năm 2024) với 72 đường dây 110kV (dài 1.111,918 km), 265 đường dây trung áp (7.572,08 km) và 13.124km lưới điện hạ áp. Công suất cực đại (Pmax) toàn tỉnh tăng 8,86% so với cùng kỳ, có khu vực tăng đến 2,0%. Điện áp tại các TBA 110kV được duy trì ổn định trong giới hạn cho phép. Sản lượng điện thương phẩm đạt 4.200,89 triệu kWh, tăng 11,26% so với cùng kỳ, hoàn thành 46,56% kế hoạch năm.

Công tác an toàn lao động, PCCC, PCTT&TKCN được triển khai hiệu quả, xử lý nhanh các sự cố do thiên tai, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội và đời sống Nhân dân.

Chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn bộ công tơ cơ khí đã được thay thế; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%. Doanh thu đạt 8.543 tỷ đồng, tỷ lệ thu 99,98%, vượt kế hoạch 0,18%.

Tính đến 30/6/2025, toàn công ty triển khai 122 dự án; doanh thu dịch vụ điện lực đạt 59.259 triệu đồng, bằng 60% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực khác như tài chính kế toán, truyền thông, an toàn thông tin, pháp chế, tổ chức lao động... được thực hiện nghiêm túc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh toàn đơn vị.

Đại diện các phòng/ban và đơn vị báo cáo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại cần khắc phục về công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện; năng lực lãnh đạo, điều hành và kỹ thuật vận hành ở một số đơn vị; phát huy hiệu quả trong việc khai thác mạch vòng và lưới điện thông minh; tiến độ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt danh mục các dự án trung - hạ áp; cảnh báo mất an toàn thông tin. Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2025, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu toàn thể CBCNV tiếp tục chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong hành động.

Nhiệm vụ trọng tâm là chủ động ứng phó thiên tai, nắng nóng, mưa bão; gia cố điểm yếu trên lưới, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; nâng cao độ tin cậy lưới điện, siết chặt an toàn lao động, xử lý điểm xung yếu, ngăn ngừa sự cố; cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng phản ánh, kiến nghị; kiểm soát nghiêm các vi phạm về giá điện, biểu giá.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải kết luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quyết toán, giải ngân đúng hạn; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ, nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, kỷ luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phòng chống tiêu cực, lãng phí.

Tại hội nghị, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số, an toàn lao động... Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Công ty.

Phát huy kết quả đã đạt được, với tinh thần chủ động, kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu được giao, Công ty Điện lực Thanh Hóa cam kết đảm bảo quản lý vận hành, cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, vững bước trên hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển, phục vụ tốt các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Ngọc Huyền (PC Thanh Hóa)