10 tập thể đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024: Hành động vì cộng đồng

Bên cạnh 10 cá nhân xuất sắc, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024 còn vinh danh 10 tập thể có thành tích nổi bật trong năm 2024. Đây là những tập thể có nhiều hoạt động thiện nguyện, mang lại lợi ích cho cộng đồng và tiêu biểu nhất trong số 160 hồ sơ tập thể được gửi về Trung ương Đoàn để tham gia xét giải.

Ban tổ chức trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 cho 10 tập thể tiêu biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các tập thể được vinh danh gồm Tổ chức Sao Biển, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Nhóm từ thiện Fly To Sky, Câu lạc bộ Lửa Việt, Câu lạc bộ thiện nguyện Sức trẻ Ngọc Lặc, Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Hòn Đất, Sư đoàn 316 Quân khu 2. Các câu lạc bộ hoạt động ở nhiều địa bàn trên cả nước, hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng, từ trẻ em, người già, người có hoàn cảnh khó khăn và những người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Mang hạnh phúc, tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em

Mang hạnh phúc cho em, từ bữa ăn đủ no đến môi trường học tập tốt hơn là một trong những mục tiêu được nhiều tổ chức thiện nguyện hướng đến và đã triển khai hiệu quả trong năm qua.

Năm 2024, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tiếp tục triển khai đề án “Tuổi trẻ Công an nhân dân hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tới trường” với tổng nguồn lực hơn gần 3 tỷ đồng để tặng xe đạp, thư viện xanh, học bổng, sổ bảo hiểm y tế, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm cho các em; tổ chức hiệu quả 28 chương trình hiến máu tình nguyện với gần 6.000 đơn vị máu. Đặc biệt, 2.228 cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xung kích phối hợp với chính quyền các địa phương tham gia ứng cứu trong cơn bão Yagi.

Câu lạc bộ Lửa Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng triển khai hàng loạt chương trình cho trẻ em trong năm 2024 như tổ chức các chương trình ngoại khóa, dạy kèm miễn phí cho em thiếu nhi; nuôi 57 em có hoàn cảnh khó khăn ăn học...

Cũng hướng đến trẻ em, Tổ chức Sao Biển (Hà Nội) cam kết xóa bỏ đói nghèo thông qua phát triển giáo dục bền vững tại các khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa nhất của Việt Nam. Tổ chức Sao Biển đã xây dựng được hơn 50 điểm trường với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Ngoài Việt Nam, tổ chức còn phát triển các hoạt động hỗ trợ giáo dục sang các nước như Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan. Năm 2024, Tổ chức Sao Biển đã xây phòng học, nhà bếp, nhà vệ sinh, hỗ trợ thiết bị học tập cho các khu vực khó khăn với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Khác với các đơn vị trên, nhóm từ thiện Fly To Sky có đội ngũ thành viên đều là các em học sinh, sinh viên. Được thành lập từ năm 2018, từ nhóm 40 học sinh tại Gia Lai, hiện Fly To Sky là tổ chức tập hơn 14.000 thành viên tình nguyện trên khắp mọi miền đất nước, thực hiện 28 dự án cộng đồng, hơn 180 chương trình, chiến dịch tại hơn 26 tỉnh, thành phố với tổng kinh gần 20 tỷ đồng. Nhiều dự án lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như Đổi sách lấy cây, Tết chuyền tay, Tủ sách Bồ câu trắng... Riêng năm 2024, Fly To Sky đã tổ chức hơn 30 chương trình, chiến dịch tình nguyện với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Hành động vì cộng đồng

Năm 2024, các tập thể đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia cũng đã triển khai hàng loạt dự án vì cộng đồng, mang lại lợi ích cho hàng nghìn người, đặc biệt là hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi.

Sư đoàn 316 Quân khu 2 tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn 5 huyện, 2 thành phố thuộc 4 tỉnh với tổng số 13.135 ngày công; tham gia tìm kiếm các nạn nhân và khắc phục hậu quả sạt lở tại Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Sư đoàn cũng hỗ trợ phân phát 109 tấn nhu yếu phẩm, thức ăn, hàng hóa, 4.700 suất quà đến các khu vực giao thông di chuyển khó khăn.

Cùng chung tay hỗ trợ người dân trong bão Yagi, Câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện (Thái Nguyên) đồng hành cùng Hội điện, điện lạnh tỉnh Thái Nguyên tổ chức sửa chữa đồ điện, điện tử, điện lạnh miễn phí cho bà con bị ảnh hưởng lũ lụt do bão gây ra; hỗ trợ đồng bào bị mất nhà do bão. Câu lạc bộ cũng đỡ đầu hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho người nghèo, xây nhà nhân ái, xây lớp học hạnh phúc, triển khai dự án nuôi em... với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng. Câu lạc bộ cũng duy trì ngân hàng máu sống, vận động trên 160 đơn vị máu đồng thời thực hiện gần 40 chuyến xe tâm phúc 0 đồng.

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với giá trị hơn 31 tỷ đồng, trao tặng 60 ngôi nhà tình nghĩa, thực hiện 251 công trình thanh niên các cấp. Hàng năm, Đoàn Thanh niên Agribank tham gia hiến tặng hơn 3.000 đơn vị máu

Trong năm 2024, Câu lạc bộ thiện nguyện Sức trẻ Ngọc Lặc đã có hơn 100 hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng gần 1,5 tỷ đồng. Các hoạt động tieu biểu như chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho bệnh nhân nghèo cần kinh phí điều trị; bữa ăn 0 đồng cho bệnh nhân khó khăn; hỗ trợ đỡ đầu cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn; chương trình “Giọt máu cho đi- Sự sống ở lại” hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân cấp cứu mất máu và hỗ trợ định kỳ cho các bệnh nhi Thalassemia...

Cũng trong năm 2024, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) đã tổ chức hơn 200 hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cho hơn 4.250 lượt, nhất là trẻ em, người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, hộ nghèo với tổng kinh phí vận động hơn 2,6 tỷ đồng. Câu lạc bộ cũng hỗ trợ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng tham gia phát triển kinh tế và hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh dù mới thành lập từ năm 2022 nhưng đã thu hút sự tham gia của hơn 20.000 thành viên. Năm 2024, Sài Gòn Xanh đã thực hiện 150 buổi dọn dẹp kênh rạch giúp thu gom và xử lý khoảng 1.500 tấn rác thải; lắp đặt phao chắn rác và máy thu gom rác tự động giúp ngăn chặn và thu gom khoảng 500 tấn rác thải trôi nổi trên kênh rạch; hợp tác với hơn 200 nghệ sỹ và người có ảnh hưởng để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Theo ban tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024, với hàng loạt dự án và những nỗ lực không mệt mỏi vì cộng đồng của các thành viên, các tổ chức thiện nguyện đã hoàn toàn xứng đáng được xướng tên, vinh danh tại lễ trao giải./.

Theo TTXVN