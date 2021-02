(Baothanhhoa.vn) - Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Thanh Hóa tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Mục địch của Kế hoạch nhằm tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021 với các hoạt động phong phú, thiết thực, có hiệu quả phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn sức khỏe cho người lao động, cộng đồng. Thời gian tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được tổ chức từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-5-2021. Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Các cấp, ngành, thành viên của Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15-7-2021. Xem kế hoạch tại ĐÂY. BĐT

BĐT

Từ khóa: Người lao độngKế hoạchThanh hóaDoanh nghiệpHành độngLao độngTai nạn lao độngtổ chứcATVSLĐUBND tỉnh Thanh Hóa