Xuyên Tết của những người “canh” ánh sáng

Khi nhà nhà, người người sum vầy, đoàn viên, thì Tết với những người “lính” truyền tải vẫn như một ngày bình thường, thậm chí đặc biệt và quan trọng hơn để dòng điện liên miền luôn thông suốt.

Tuyến đường dây 500kV mạch 3 qua Thanh Hóa.

Với sự gia tăng năng lực truyền tải khi Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) và Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống hoàn thành năm 2024, tuyến truyền tải qua Thanh Hóa hiện có 2 trạm biến áp 500kV, 5 trạm biến áp 220kV và hơn 1.100km đường dây 220kV và 500kV. Cùng với đáp ứng nhu cầu điện cho Thanh Hóa, hệ thống truyền tải này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cung ứng điện liên miền của quốc gia.

Cán bộ kỹ thuật Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa sử dụng máy soi phát nhiệt theo dõi tình trạng thiết bị thường xuyên hơn trong dịp Tết để phát hiện sớm tình trạng mang tải cao và các sự cố xảy ra.

Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa là 1 trong 3 trạm biến áp trung tâm huyết mạch của tuyến đường dây 500kV mạch 3, cùng với Trạm biến áp 500kV tại Phố Nối (Hưng Yên) và Quỳnh Lưu (Nghệ An). Đây được mệnh danh là trạm “siêu cao áp”, với quy mô công trình năng lượng cấp đặc biệt (nhóm A), có nhiệm vụ tăng cường cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ. Sau khi đóng điện thành công, trạm được Truyền tải điện Thanh Hóa tiếp nhận vận hành.

Đã từng quen thuộc với nhiệm vụ thường trực “xuyên lễ”, “xuyên Tết”, bởi vốn được điều chuyển từ Trạm biến áp 500kV Nghi Sơn và một số đơn vị trong ngành về công tác tại đây; nhưng Tết này, kỹ sư trẻ Đặng Ngọc Hải cùng các cộng sự cảm thấy tự hào hơn khi là thế hệ nhân viên đầu tiên tham gia vận hành một trong những hợp phần phức tạp của kỳ tích đất nước - 500 kV mạch 3.

Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tổ chức ứng trực xuyên Tết 3 ca, 5 kíp 24/24, phối hợp hoạt động điều tiết kịp thời với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và phát hiện sớm sự cố.

Theo các nhân viên kỹ thuật tại đây, Tết là dịp họ bận rộn và áp lực hơn cả, bởi trong những ngày này, thông số lưới điện được dự báo thay đổi lớn, đòi hỏi phải tập trung cao độ để kiểm soát chặt chẽ và xử lý thật chính xác, kịp thời. 16 cán bộ, nhân viên, trạm được tổ chức ứng trực xuyên Tết 3 ca, 5 kíp 24/24. Ngoài theo dõi và phối hợp xử lý sự cố với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0); mỗi cán bộ kỹ thuật trạm đều phải phát huy cao độ tính chủ động để có thể trực tiếp xử lý một số tình huống cần thao tác ngay và chịu trách nhiệm về kỹ năng xử lý vận hành.

“Từ khi vận hành ổn định, trạm thường xuyên tiếp nhận từ 1.000-1.200 MW được truyền tải từ miền Nam ra Bắc. Theo điều tiết của A0, khoảng 200 MW được hạ tải để điều tiết điện dùng cho Thanh Hóa, phần còn lại sẽ được điều tiết ra miền Bắc và trung chuyển qua Trạm biến áp 500kV Phố Nối”, anh Hải chia sẻ.

Trung tâm vận hành Nông Cống cũng là một nút quan trọng trong lưới truyền tải điện quốc gia, có nhiệm vụ truyền tải điện năng để cung cấp điện cho sản xuất, tiêu dùng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các huyện: Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, đặc biệt là Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Nhà máy Xi măng Long Sơn và một phần của TP Thanh Hóa cùng các tỉnh cân cận.

Anh Phạm Thế Phương, trưởng kíp tổ thao tác lưu động kiểm tra các thông số kỹ thuật thiết bị tại Trung tâm vận hành Nông Cống.

Đặc biệt, vào những ngày cuối năm 2024, khắc phục nhiều khó khăn, Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống cũng chính thức đóng điện. Toàn bộ sản lượng điện được nhập khẩu từ cụm Nhà máy thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam cũng được điều tiết tại đây. Từ Trung tâm vận hành Nông Cống, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) thực hiện điều tiết sản lượng phù hợp cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải tại Thanh Hóa và miền Bắc.

Tết năm nay, cũng như nhiều tết khác, anh Phạm Thế Phương, trưởng kíp tổ thao tác lưu động, Trung tâm vận hành Nông Cống cùng 4 cán bộ vẫn trực 3 ca, 24/24h để theo dõi, đáp ứng các tình huống vận hành tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Dù công việc đòi hỏi phải hy sinh thời gian bên gia đình, nhưng anh luôn tự hào bởi hành động của mình đã góp phần mang lại niềm vui trọn vẹn cho mọi nhà trong dịp đầu xuân năm mới.

Mỗi ca trực tại trung tâm chỉ có 1 kỹ thuật giám sát, anh Phạm Thế Phương phải thực hiện tất cả các bước quy trình giám sát và thao tác vận hành theo mô hình thao tác xa, dưới sự chỉ huy của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc.

"Tết là dịp chúng tôi bận rộn hơn những ngày bình thường. Mặc dù trạm vận hành theo mô hình thao tác xa. Toàn bộ thiết bị vận hành tại trạm được tự động hóa, nhận lệnh điều khiển từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1); tuy nhiên mỗi ca trực chỉ có 1 kỹ thuật giám sát nên chúng tôi luôn tập trung cao độ, cập nhật kịp thời các thông tin, đảm bảo kịp thời phối hợp cùng xử lý với điều độ A1 và báo cáo các vấn đề phát sinh", anh Phạm Thế Phương chia sẻ.

Truyền tải điện Thanh Hóa đã triển khai bảo dưỡng toàn bộ lưới truyền tải, xử lý khiếm khuyết trên các đường dây và trạm biến áp để phục vụ vận hành an toàn, thông suốt dịp Tết Nguyên đán.

Theo Phó Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Thắng, hệ thống lưới truyền tải điện qua Thanh Hóa được ví như trục xương sống trong toàn hệ thống. Do đó, xác định luôn phải vận hành an toàn và đặc biệt quan trọng hơn trong dịp Tết, Truyền tải điện Thanh Hóa đã bảo dưỡng toàn bộ lưới truyền tải, tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên các đường dây và trạm biến áp, đảm bảo sơ đồ kết lưới của các cấp điều độ, nguồn tự dùng tại trạm luôn vận hành tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp cũng đã được triển khai nhằm hạn chế tối đa các hành vi gây mất an toàn lưới điện trong dịp Tết, nhất là các hoạt động dựng cây nêu, thả bóng bay, đèn trời, nổ pháo hoa...

“Lực lượng kỹ thuật tại các trạm biến áp, tuyến đường dây qua địa bàn Thanh Hóa duy trì chế độ làm việc, trực ca xuyên suốt 24/24h. Đồng thời, tăng cường ứng trực để xử lý những điểm xung yếu trên tuyến có nguy cơ xảy ra sự cố; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, dụng cụ dự phòng sẵn sàng thay thế khi cần nhằm đảm bảo nhịp truyền tải luôn ổn định, đặc biệt là trong những ngày cao điểm dịp Tết. Đơn vị cũng quan tâm, thực hiện tốt các chính sách phúc lợi, tổ chức đón Tết tại hiện trường để động viên cán bộ, công nhân viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng trực trong Tết”. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa

Năm 2024, tổng lưu lượng điện truyền tải điện qua hệ thống đường dây và Trạm biến áp 220kV, 500kV do Truyền tải điện Thanh Hóa quản lý đạt 30,8 tỷ kWh; riêng lưu lượng điện phụ tải cho tỉnh Thanh Hóa đạt 7,27 tỷ kWh, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Sản lượng này được dự báo tiếp tục tăng cao để phục vụ nhu cầu cấp bách về sản lượng và chất lượng nguồn điện, đáp ứng nhu cầu đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, nhà máy ở miền Bắc trong thời gian tới.

Minh Hằng