Xây “thành lũy” biên giới biển

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển quê hương, chính vì thế đòi hỏi mỗi người lính hải đội phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ thiết bị kỹ thuật, vũ khí, khí tài hiện đại trang bị trên tàu, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hải đội 2 tăng cường tuần tra, bảo vệ vùng biển, tuyên truyền cho ngư dân không đánh bắt hải sản trái phép.

Đại úy Nguyễn Văn Năm, nhân viên hàng hải tàu BP 05-01-01, Hải đội 2 cho biết: "Trong 5 năm qua, tôi được tham gia cùng với các tàu BP 05-04-05, BP 05-12-01, BP 05-13-02 tuần tra, kiểm soát trên biển 47 đợt, kiểm soát đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm chủ quyền vùng biển, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Theo đó, tôi cùng cán bộ các tàu xử lý vi phạm hành chính 69 vụ/69 đối tượng vi phạm. Trong quá trình thực hiện tuần tra, kiểm soát, tôi cùng tổ kiểm soát đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 865 lượt phương tiện/3.567 lượt lao động trên biển, cấp phát 560 tờ rơi, tờ gấp pháp luật về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, về quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)...".

Nhiều năm qua, với sự cố gắng không mệt mỏi, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã kịp thời cứu hộ, cứu nạn cho hàng chục lượt tàu thuyền với hàng trăm ngư dân gặp nạn trên biển. Khi xuất hiện các cơn bão trên biển hướng vào đất liền, đơn vị luôn duy trì đủ quân số và phương tiện trực 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường ứng cứu kịp thời tàu thuyền gặp nạn.

BĐBP tuyến biển Thanh Hóa hiện đang quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển với chiều dài hơn 102km. Nhằm tạo thêm sức mạnh, sự vững tin cho ngư dân, thời gian qua, lực lượng biên phòng tuyến biển đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, như: “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự trên biển”. Tham gia các mô hình, ngư dân thường xuyên được tuyên truyền về pháp luật, xây dựng tình đoàn kết, giúp nhau cùng vươn khơi, bám biển. Ngư dân cũng tích cực, chủ động cung cấp nhiều thông tin có giá trị về tình hình an ninh trên biển, cùng BĐBP giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Các đồn biên phòng tuyến biển thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền chống khai thác IUU, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực về chống khai thác IUU, song một số tàu cá trên địa bàn tỉnh cũng như của các địa phương khác vẫn còn tình trạng không đảm bảo thủ tục, giấy tờ; không bật thiết bị giám sát hành trình, không duy trì đúng tần số liên lạc; khai thác sai vùng, trái tuyến; không ghi nhật ký khai thác, không cập cảng đúng quy định; không có bảo hiểm thuyền viên,... ảnh hưởng không nhỏ đến ngành khai thác thủy sản...

Trước thực trạng đó và trên cơ sở quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cùng hệ thống chính trị và toàn dân triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh chống khai thác IUU đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ban hành 1 nghị quyết, 3 kế hoạch, 15 công văn và 28 công điện về chống khai thác IUU; tổ chức tuyên truyền 115 buổi/2.998 lượt người, treo 36 băng rôn, cấp phát 3.000 tờ rơi, tờ gấp về 14 hành vi vi phạm khai thác IUU. Cùng với đó, thành lập 2 tổ công tác chuyên biệt, điều động 35 cán bộ cơ quan và các đơn vị tuyến núi tăng cường cho các đơn vị tuyến biển; chỉ đạo 6 đơn vị tuyến biển thành lập các tổ chuyên biệt, bố trí 8 tổ tuần tra, bao gồm 123 đồng chí, 21 tàu, xuồng tuần tra, kiểm soát, chốt chặn xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU tại các cửa sông, khu vực trọng điểm trên biển; cử lực lượng tham gia tổ công tác liên ngành, xử lý tàu cá của tỉnh khai thác, neo đậu ở tỉnh ngoài vi phạm khai thác IUU.

Song song với công tác tuyên truyền, các đơn vị còn chủ động kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện ra vào địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự bến bãi. Từ đó tạo điều kiện cho Nhân dân yên tâm bám biển phát triển kinh tế. Riêng các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh còn tổ chức 568 lượt phương tiện, 2.688 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 2.526 tàu cá/15.156 lao động; phát hiện, điều tra, xử lý 111 vụ, 122 đối tượng và 115 phương tiện vi phạm. Ngoài ra, các đồn biên phòng tuyến biển còn tích cực vận động ngư dân duy trì hoạt động 422 tổ tàu thuyền đoàn kết, tàu thuyền an toàn trên biển với hơn 1.800 tàu thuyền, 3.400 thành viên tham gia.

Bài và ảnh: Hoàng Lan