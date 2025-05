Xây dựng quê hương Vĩnh Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, ghi dấu ấn đậm nét trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Diện mạo xã Vĩnh Quang ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Đảng bộ xã Vĩnh Quang có 308 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Với quyết tâm tạo đột phá trên các lĩnh vực, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết nghị 24 chỉ tiêu, 1 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá để triển khai thực hiện. Trên cơ sở những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị quyết đại hội, để bắt tay vào thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hằng năm. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.

Xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Đảng bộ xã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được chăm lo; đội ngũ cán bộ, công chức được trẻ hóa, chuẩn hóa đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn. Hoạt động kiểm tra, giám sát được đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, hằng năm có 90% trở lên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 97% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu kết nạp 26 đảng viên mới, có 97 lượt đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đảng bộ xã luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thành công lớn nhất trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ xã lãnh đạo và thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua 5 năm triển khai, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 35% (năm 2020) xuống còn 32% (năm 2025), công nghiệp - xây dựng chiếm 38%; dịch vụ thương mại chiếm 30%; thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 63 triệu đồng, tăng gần 17 triệu đồng so với năm 2020. Xã đã ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết trong sản xuất nông nghiệp an toàn. Sản lượng lương thực hàng năm đạt hơn 4.000 tấn; sản phẩm ngô ngọt của địa phương luôn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong 5 năm, xã thành lập mới 8 doanh nghiệp, đạt 40% so với nghị quyết đại hội đề ra, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho Nhà nước. Tổng thu ngân sách xã từ năm 2020 đến năm 2024 đạt 45,76 tỷ đồng, tăng 15% so với chỉ tiêu huyện giao, đạt mục tiêu đại hội đề ra.

Trong bức tranh phát triển của Vĩnh Quang 5 năm qua, có thể thấy rõ thành tựu đột phá, ấn tượng là nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng theo hướng mở rộng đường giao thông nông thôn, nâng cao các tiêu chí NTM, thôn NTM kiểu mẫu. Xã đã thực hiện nhiều công trình, dự án với tổng vốn trên 20 tỷ đồng. Trong đó, hàng loạt công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn như chỉnh trang các nhà văn hóa thôn, nâng cấp hệ thống giao thông.

Vĩnh Quang là một trong những điểm sáng thực hiện tốt phương châm “Gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” và lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” làm mục tiêu định hướng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Ở các khu dân cư, người dân chủ động bàn bạc, tham gia ý kiến, thực hiện quyền làm chủ... 5 năm qua, Nhân dân trong xã đã hiến hơn 1.000m2 đất, đóng góp gần 1.500 ngày công, nhiều hộ tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, công trình kiến trúc, đóng góp tiền để đầu tư hạ tầng, thảm nhựa và bê tông hơn 30km đường làng, ngõ xóm và đường dân sinh.

Các thiết chế văn hóa được quan tâm, nhà văn hóa thôn được cải tạo, đầu tư xây mới với đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho sinh hoạt, hội họp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người dân; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 96%, vượt mục tiêu đại hội; 7/7 thôn đạt thôn văn hóa.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng đạt được những dấu ấn đậm nét; quy mô trường lớp ở các cấp học ngày càng được quan tâm, đầu tư. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chú trọng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 92%; xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2030. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo đạt kết quả quan trọng. Đến nay, xã còn 21 hộ nghèo, chiếm 1,6%; hộ cận nghèo giảm còn 160 hộ, bằng 12,4%...

Vĩnh Quang hôm nay đã khoác trên mình “chiếc áo” mới với những đổi thay về diện mạo của một xã NTM, góp phần nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang, Trịnh Đình Trường cho biết: Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Quang sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Lê Thu (CTV)