Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thanh Hóa được đánh giá là một trong những địa phương tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ” (ANTQ). Có được kết quả này là do cấp ủy các cấp đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới; Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh - trật tự” (ANTT).

Lực lượng công an tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Với những nội dung cơ bản là xây dựng và đẩy mạnh các phong trào và mô hình quần chúng tự quản về ANTT ở khu dân cư (KDC); tập trung chỉ đạo giải quyết những tình hình, vụ việc phức tạp, nổi cộm về ANTT tại cơ sở; phát hiện, tham mưu đề xuất giải quyết những tồn tại, yếu kém... Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh được xác định là chủ trương lớn, có tầm chiến lược quan trọng trong việc phát huy sức mạnh to lớn của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn dân trên mặt trận giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Vì thế, ban chỉ đạo các cấp luôn xác định công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là nội dung cốt lõi nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện, lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị, địa phương để phát huy tính sáng tạo, chủ động, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân tham gia...

Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với thực hiện các phong trào thi đua “Thanh Hóa chung sức XDNTM”, “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” cũng như phong trào thi đua của các hội đoàn thể, như: “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”;”Cựu chiến binh gương mẫu”...

Các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo ANTT, tổ bảo vệ ANTT, tổ an ninh xã hội (ANXH). Đến nay, đã kiện toàn 558 ban chỉ đạo ANTT, 4.351 tổ bảo vệ ANTT với 8.702 thành viên, 34.931 tổ ANXH với 99% hộ gia đình trong tỉnh tham gia thành viên. Qua đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ ANTT của cấp ủy, chính quyền các cấp được tăng cường, tập trung, thống nhất.

Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, riêng năm 2024 đã ra mắt 165 mô hình tự quản về ANTT, nâng số mô hình trên địa bàn tỉnh lên 909 mô hình; trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đặc biệt, mô hình “Tổ an ninh công nhân” trong các doanh nghiệp FDI được Bộ Công an thông báo, nhân rộng trên toàn quốc; mô hình “Xã tự quản không ma túy” tại xã Yên Nhân (Thường Xuân) được Ban Chỉ đạo 138 Trung ương về thẩm định, kiểm tra trực tiếp, xét đề nghị nhân rộng ra toàn quốc.

Cùng với đó, lực lượng công an đã xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trong đó có 1.120 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 1.670 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC cho thành viên thứ 2 trong các hộ gia đình đạt hơn 78%; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2; 98% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay. Tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 ở cấp tỉnh và cấp huyện, thu hút sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và Nhân dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, Thanh Hóa cũng là địa phương duy nhất trong cả nước xây dựng mô hình, với tiêu chí đảm bảo an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Hướng dẫn các đơn vị đăng ký đạt chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 124 của Bộ Công an quy định KDC, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Kết quả, năm 2024 có 100% KDC, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”...

Thông qua công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên và Nhân dân trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Phan Nga