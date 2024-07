Xây dựng nông thôn mới thông minh ở thôn Đồng Hải

Là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng sau khi thành công XDNTM kiểu mẫu, thôn Đồng Hải, xã Hải Long (Như Thanh) quyết tâm làm thí điểm xây dựng thôn NTM thông minh của huyện Như Thanh. Sự đồng lòng góp sức của bà con và sát sao chỉ đạo của các cấp chính quyền đã đem lại những kết quả đáng mừng.

Nhà văn hóa có wifi miễn phí và một góc thôn NTM kiểu mẫu Đồng Hải, xã Hải Long.

Từ đầu năm 2023, UBND xã Hải Long đã lựa chọn thôn Đồng Hải để xây dựng mô hình thôn thông minh trên địa bàn xã, đồng thời thành lập tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, ban chỉ huy thôn vừa khảo sát, vừa hướng dẫn các hộ dân trên địa bàn thôn tham gia tìm hiểu chuyển đổi số. Xã cũng phổ cập kiến thức chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng và lập tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng phương thức thanh toán điện tử, giao dịch thương mại điện tử...

Đến nay, 101/101 hộ gia đình trên địa bàn thôn đang sử dụng các dịch vụ viễn thông do các doanh nghiệp cung cấp. Hạ tầng Internet, cáp quang và thông tin di động 3G/4G đến thôn đã tạo điều kiện thuận lợi và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình sản xuất, kinh doanh, từ đó học hỏi áp dụng vào phát triển kinh tế và đời sống. Khu vực nhà văn hóa thôn cũng được lắp đặt mạng wifi miễn phí và máy tính bàn để phục vụ bà con tra cứu thông tin.

Cán bộ thôn cũng như các tổ chức chính trị - xã hội trong thôn Đồng Hải đã tạo lập các nhóm zalo, facebook và cài đặt ứng dụng ThanhhoaS để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của xã, của thôn đến với người dân. Mọi hoạt động của xã, thôn đều được truyền đạt đến 100% hộ gia đình trong thôn một cách nhanh chóng, kịp thời. Việc triển khai vận động, lấy ý kiến hoặc kiến nghị của người dân trong thôn cũng chính xác và không phải thông báo nhiều lần, các thông tin được chia sẻ minh bạch giúp người dân tiếp thu nhanh hơn và có phản hồi nhanh hơn, giúp cán bộ thôn có thời gian để nghiên cứu các giải pháp chỉ đạo điều hành hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ của thôn, của xã. Qua nhóm zalo, facebook riêng của thôn, người dân cũng tương tác, kiến nghị, phản ánh những tâm tư, các vấn đề phát sinh trong đời sống để cán bộ thôn vào cuộc tháo gỡ.

Đi quanh các tuyến đường thôn Đồng Hải hôm nay, hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt khắp các tuyến đường lớn nhỏ với 92 mắt, sử dụng công nghệ hồng ngoại để thu thập hình ảnh cả ban đêm. Trước đây, trong thôn thường xảy ra các hiện tượng trộm cắp tài sản, người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, xả rác, nước thải ra môi trường, một số điểm nhạy cảm thường là nơi tụ tập cờ bạc, rượu chè và các tệ nạn xã hội khác. Từ khi triển khai mô hình camera an ninh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, kịp thời nhắc nhở các hành vi, hiện tượng đổ rác sai quy định, tình trạng tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đã giảm hẳn.

Trong lĩnh vực quản lý điện chiếu sáng công cộng, thôn cũng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bằng hệ thống tự động bật tắt hệ thống điện đường theo từng khung giờ cài đặt. Ưu điểm đã thấy rõ bởi trước kia mỗi điểm cột đèn đều có 1 công tắc, cán bộ thôn phải đi bật từng vị trí.

Từ tháng 7/2023, thôn triển khai thực hiện mô hình “3 không”, trong đó, thôn hướng đến: Không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công; không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu như: thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, mua sắm tại chợ, các cửa hàng và thanh toán trực tuyến khi thực hiện một số dịch vụ công.

Trên thực tế, thôn Đồng Hải có 243 người trong độ tuổi lao động trên các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và làm việc trong các công ty. Thôn đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc lập tài khoản thanh toán điện tử, tổ chức cho người dân trong độ tuổi lao động tham gia các lớp tập huấn. Xã Hải Long cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, phối hợp với các ngân hàng lập tài khoản cho người dân, được Nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng. Gần đây, tổ công tác của xã cùng với thôn đã tổ chức rà soát, thống kê thôn có 235/243 người trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử của ngân hàng, ví điện tử ZaloPay, VTC Pay, AgiPay có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu như chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền điện qua phần mềm EVNNPC, giao dịch ngân hàng qua ứng dụng E-Mobile banking, internet banking, mã QR pay, mua bán hàng hóa trực tuyến và một số các dịch vụ khác đạt 96,7%, cao hơn so với tiêu chí 46,7% (tiêu chí là từ 50%). Thôn phấn đấu tuyên truyền để trong những năm tới, 100% người trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử.

Việc không sử dụng tiền mặt giúp cho người dân tiết kiệm thời gian, quản lý chi tiêu dễ dàng, không phải lo ngại tình trạng giả mạo nhân viên thu tiền, lừa gạt người sử dụng. Đồng thời, góp phần cùng xã thực hiện chuyển đổi số thành công trên tất cả các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số trong tương lai.

Hiện nay, thôn Đồng Hải có 100% số hộ có điện thoại thông minh, 95 hộ đã lắp mạng internet, có 243 người trong độ tuổi lao động. Theo rà soát của xã Hải Long, thôn Đồng Hải có số người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu như: Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công, tra cứu thông tin chính sách, xã hội, sử dụng phần mềm khám bệnh, tư vấn sức khỏe từ xa qua ứng dụng VOV BACSI24, tra cứu thông tin BHYT, BHXH qua phần mềm VssID, học trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting, Skype, VNPT E-learning, phòng, chống dịch qua ứng dụng nCov, PC-Covid, sử dụng các phần mềm thanh toán tiền điện thoại, tiền điện nước, tăng theo từng năm. Đến nay, 243 người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu đạt gần 100%, cao hơn so với tiêu chí là 70%. Qua đó có thể thấy số lượng người có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu tăng dần, đây cũng là nhu cầu thiết yếu của người dân.

Cùng với kết cấu hạ tầng khang trang, đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần phát triển của thôn NTM kiểu mẫu, người dân thôn Đồng Hải đang đồng hành kiến tạo những nấc thang mới trên hành trình XDNTM, tạo sự lan tỏa cho nhiều thôn làng trong xã và huyện Như Thanh.

Bài và ảnh: Linh Trường