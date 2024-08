Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, toàn diện, rộng khắp

Không chỉ đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở cơ sở, dân quân tự vệ (DQTV) còn là lực lượng nòng cốt, trung thành, tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân ở mỗi địa phương. Nhận thức rõ vai trò của chiến sĩ “sao vuông”, cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”.

Dân quân năm thứ nhất tham gia hội thi bắn giỏi.

Là địa phương ven biển nên huyện Hoằng Hóa có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, công tác xây dựng lực lượng DQTV luôn được cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh Nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quân sự địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hoằng Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa về xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng DQTV, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với lực lượng DQTV trong tình hình mới” và Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”. Trọng tâm là xây dựng tổ chức, biên chế lực lượng DQTV của huyện theo đúng quy định, bảo đảm đủ các thành phần binh chủng, có số lượng, cơ cấu phù hợp với từng địa phương, tổ chức hành chính trên từng địa bàn dân cư và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương, Ban CHQS huyện đã rà soát, kiện toàn 37 ban CHQS xã, thị trấn và 14 cơ sở tự vệ theo đúng quy định của pháp luật. Quán triệt tinh thần số lượng song hành cùng chất lượng, công tác tuyển chọn công dân vào DQTV được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, ban CHQS các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tham gia DQTV. Năm 2023, toàn huyện đã kết nạp 491 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, bảo đảm đúng tỷ lệ luân phiên theo quy định. Hiện nay, lực lượng DQTV của huyện được xây dựng rộng khắp, với cơ cấu gồm dân quân cơ động, dân quân binh chủng, dân quân tại chỗ, dân quân biển, với quân số chiếm 1,11% dân số toàn huyện. Nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn vững mạnh, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV luôn được cấp ủy trong huyện quan tâm. Hằng năm, ban CHQS các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ cơ quan chú trọng làm tốt việc tạo nguồn kết nạp Đảng. Đồng thời, tuyển chọn đảng viên đang sinh hoạt ở địa bàn dân cư để kết nạp, bổ nhiệm vào DQTV. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV của huyện hiện nay đạt 29,5%.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện lực lượng DQTV cũng được Ban CHQS huyện đặc biệt coi trọng. Hàng năm, thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu của cấp trên, Ban CHQS huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện chặt chẽ cho các đối tượng DQTV. Với phương châm huấn luyện là “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, sát thực tế chiến đấu, 100% cơ sở DQTV của huyện Hoằng Hóa được huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình quy định. Năm 2023, Ban CHQS huyện đã tổ chức 6 lớp huấn luyện cho dân quân năm thứ nhất, với quân số tham gia đạt 100%. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện cho các lực lượng dân quân. Trong quá trình huấn luyện, sau từng khoa mục, đơn vị đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện. Theo đó, năm 2023 100% chiến sĩ DQTV đều đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt từ 75% trở lên. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện còn chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ cơ quan xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Năm 2023, đơn vị đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ cho 9 xã, gồm: Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Đông, Hoằng Ngọc, Hoằng Yến, Hoằng Lưu tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Kết quả đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hoằng Hóa trong việc triển khai hiệu quả Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, lực lượng DQTV địa phương đã phát triển rộng khắp và vững mạnh về tổ chức, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Bài và ảnh: Hòa Bình