Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng Đảng bộ huyện Hậu Lộc ngày càng vững mạnh

Bước vào xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ huyện Hậu Lộc vinh dự, tự hào tròn 84 mùa xuân. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Tỉnh ủy Thanh Hóa và sự đồng sức, đồng lòng, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, diện mạo quê hương Hậu Lộc ngày càng đổi mới, vươn mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc thăm, trò chuyện cùng giáo viên, học sinh Trường THPT Hậu Lộc 2. Ảnh: NGỌC HUẤN

Tự hào truyền thống vẻ vang 84 mùa xuân

Đồng hành cùng lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, từ những năm 20 của thế kỷ XX, những người con ưu tú của quê hương Hậu Lộc như: Đinh Chương Dương, Lê Hữu Lập, Nguyễn Chí Hiền... với lòng yêu nước đã sớm ra đi hoạt động cách mạng, tiếp thu ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin và lý tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trở thành những người đặt nền móng cho phong trào yêu nước, phong trào Cộng sản ở miền quê ven biển này cũng như trong toàn tỉnh. Phong trào được khởi nguồn ở Lộc Tiên, Y Bích rồi lan nhanh ra toàn huyện đã thôi thúc lớp lớp thanh niên yêu nước tiếp bước cha anh ra đi hoạt động cách mạng như các đồng chí Đinh Chương Phượng, Lưu Văn Bân, Đinh Chương Lân, Đinh Chương Long, Bùi Đạt...

Ngày 6/1/1935, chi bộ cộng sản đầu tiên ở Lộc Tiên, Y Bích (Hải Lộc) được thành lập. Lần đầu tiên Hậu Lộc có một tổ chức Đảng làm nòng cốt cho phong trào cách mạng. Ngày 12/3/1940 tại nhà đồng chí Lưu Văn Bân ở thôn Thiện La (nay là thôn Trần Phú, xã Mỹ Lộc) đã tiến hành Hội nghị thành lập Huyện ủy lâm thời, gồm 5 đồng chí. Hội nghị đã thống nhất cử đồng chí Lưu Văn Bân làm bí thư và cả 5 đồng chí là thành viên của BCH Huyện ủy lâm thời. Từ khi Huyện ủy được thành lập, phong trào cách mạng từ huyện đến cơ sở đã có sự thống nhất hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và hòa chung với phong trào cách mạng của tỉnh. Những địa danh Lộc Tiên, Y Bích, Hanh Cát, Hanh Cù, Phú Lương, Phú Nhi, Vạn Cầu, thôn Hậu, Thiện La đã đi vào lịch sử của Đảng bộ huyện. Nhiều đồng chí cốt cán của Đảng từ nhiều nơi trở về hoạt động được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hết lòng che chở, bảo vệ như: đồng chí Lê Tất Đắc, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xung Phong, Tố Hữu... Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, phong trào cách mạng đã từng bước phát triển và đến thời điểm chín muồi, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân huyện Hậu Lộc nhất tề vùng lên giành chính quyền về tay Nhân dân vào tháng 8 năm 1945.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ Hậu Lộc lãnh đạo Nhân dân đóng góp sức người, sức của để cùng với Nhân dân cả nước lập nên nhiều chiến công vĩ đại. Những hình ảnh kiên cường của các cô gái dân quân Hoa Lộc, Ban Công an xã Triệu Lộc; những địa danh như: Lạch Trường, Đò Lèn, đảo Nẹ, phà Thắm, cầu De... đã đi vào lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã lãnh đạo Nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Trong suốt chặng đường 84 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Lộc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 13 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; huyện có 213 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Đảng bộ và Nhân dân trong huyện vững bước đi lên trong giai đoạn mới.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

84 mùa xuân cách mạng. Từ mảnh đất bom đạn, đau thương trong chiến tranh, những con người gan dạ, dũng cảm anh hùng đấu tranh cho độc lập, tự do của quê hương, đất nước, đến khi bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đảng bộ và Nhân dân Hậu Lộc đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển vững mạnh.

Toàn cảnh xã vùng biển Minh Lộc (Hậu Lộc). Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Đến nay, huyện Hậu Lộc vinh dự “cán đích” huyện NTM. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 1.501,8 tỷ đồng, vượt 45,4% dự toán tỉnh giao và vượt 29,1% dự toán huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,33 triệu đồng/người/năm 2023. Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 100% xã đạt chuẩn NTM; có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Phú Lộc, Hưng Lộc, Hoa Lộc, Liên Lộc); 1 xã NTM kiểu mẫu (Hoa Lộc); 118 thôn đạt chuẩn NTM, trong đó có 21 thôn NTM kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục duy trì, đạt kết quả tốt. Hoạt động giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo.

Đặc biệt, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có tầm quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đến nay, Đảng bộ huyện Hậu Lộc có 44 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 8.500 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, huyện tập trung bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Quá trình tổ chức thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng ngày càng được nâng cao. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, xử lý nghiêm những vấn đề bức xúc mà đảng viên, Nhân dân quan tâm, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong đảng, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 84 năm qua, mỗi người dân Hậu Lộc có quyền tự hào bởi những thành tựu khá toàn diện đã đạt được. Đó là công sức, là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Đặc biệt, bước sang xuân mới Giáp Thìn 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc - về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân huyện Hậu Lộc đã và đang nỗ lực, phấn đấu cao hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả để triển khai thực hiện, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó, huyện Hậu Lộc tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:

Một là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ trí tuệ tập thể, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, tính chủ động, sáng tạo, điều hành của chính quyền.

Hai là, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Trong lãnh đạo, điều hành thường xuyên bám vào quy chế làm việc, năng động, sáng tạo, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, điều hành linh hoạt, tận dụng nắm bắt các cơ hội, tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đề ra, giải quyết kịp thời những yếu kém, khó khăn, vướng mắc, tạo đột phá để phát triển.

Ba là, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chính sách đãi ngộ phù hợp.

Bốn là, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, giải quyết tốt việc làm, làm giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống Nhân dân. Thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm là, thực hiện tốt công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, công nghệ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với các mục tiêu về XDNTM. Tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng gắn với phát triển thương mại, dịch vụ. Quyết tâm phấn đấu lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu sớm trở thành huyện khá của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phạm Thị Hường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc