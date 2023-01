Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2022

Ngày 6-1, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết cần phải tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ rõ những kết quả nổi bật đã đạt được; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong năm 2023. Trong đó cần xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, phát triển doanh nghiệp và 3 nhiệm vụ then chốt về công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đại diện PC Thanh Hóa báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hoá đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm được EVNNPC giao và đặc điểm, tình hình của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ SXKD, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trong tỉnh; không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, mất cắp tài sản, thiết bị, đảm bảo cơ quan an toàn làm chủ; thực hiện cơ bản toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao; đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Đảng ủy đã tích cực lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng doanh nghiệp văn hoá, kiểu mẫu; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động, kịp thời giải quyết các đề xuất kiến nghị của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cùng với đó, chú trọng đầu tư phát triển lưới điện tại các khu vực biên giới, hải đảo, trọng điểm kinh tế, chính trị, xã hội; tăng cường phối hợp với cơ quan quân sự, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đảm bảo cơ quan an toàn làm chủ. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội thông qua đóng góp, ủng hộ với tổng chi phí gần 1,2 tỷ đồng cả năm.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy công ty đã tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ. Tăng cường việc theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, thái độ chính trị, dư luận của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị. Luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Mặt khác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng đảm bảo mục tiêu giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty đã chủ động phối hợp với chuyên môn, đoàn thể để củng cố về tổ chức và định hướng hoạt động cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh... Từ đó góp phần khơi dậy niềm tin, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường và động lực phấn đấu, trưởng thành; tích cực đấu tranh phòng chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong đơn vị.

Tại hội nghị, một số chi bộ trực thuộc đã tham gia thảo luận, cho ý kiến để làm rõ kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc, đưa ra các đề xuất, kiến nghị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty trong năm 2023.

Để làm rõ và sâu sắc hơn những kết quả đã được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2023. Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước CBCNV và người lao động trong Công ty, hội nghị đã tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác để làm rõ kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc, đưa ra các đề xuất, kiến nghị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty trong năm 2023. Từ đó cùng nhau phân tích, chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng…

Đồng chí Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Công ty Điện lực Thanh Hóa được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua”, UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng cờ Đơn vị đạt giải nhì toàn diện. Đảng bộ được Đảng ủy Khối đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã khen thưởng cho 9 chi bộ và 88 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

