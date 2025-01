Xã vùng biên Tam Lư huy động nguồn lực XDNTM nâng cao

Về thăm bản Hậu - bản NTM kiểu mẫu của xã Tam Lư (Quan Sơn), chúng tôi được ông Hà Văn Nhượng, bí thư chi bộ, trưởng bản cho biết: Bản Hậu phần lớn là người dân tộc Thái. Khai thác tiềm năng đồi rừng, Đảng ủy, UBND xã Tam Lư đã lãnh đạo, chỉ đạo bản Hậu tập trung bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) gắn bảo vệ “phên dậu” Tổ quốc.

Rừng luồng tại xã Tam Lư đã được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật, phát triển tốt.

Đến đầu tháng 1/2025, bản Hậu đã trồng được 268ha vầu, 138ha luồng nâng tổng diện tích lên 2.082ha rừng vầu, 1.600ha rừng luồng. Do được bảo vệ, chăm sóc đúng kỹ thuật nên rừng luồng, vầu sinh măng khỏe, mọc nhiều cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho các cơ sở chế biến. Hầu hết các hộ dân trong bản đều có nguồn thu ổn định từ vầu và luồng, bình quân khoảng 20 triệu đồng/ha/năm. Công tác quản lý, BV&PTR hiệu quả. Toàn xã có 15 cơ sở chế biến lâm sản, không những thu mua nguyên liệu cho người dân mà còn giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho gần 200 lao động trực tiếp và 600 lao động gián tiếp. 130 hộ/tổng số 160 hộ của bản Hậu còn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để nâng cao thu nhập. Cuộc sống của bà con dân bản khấm khá hơn, tin tưởng và ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công bản NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Tam Lư là xã đầu tiên của huyện Quan Sơn và là xã biên giới thuộc Chương trình 135 đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa hoàn thành XDNTM vào năm 2018. Hiện nay, xã đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân XDNTM nâng cao. Cán bộ và Nhân dân trong xã nhận thức rõ cơ chế vận hành của Chương trình XDNTM nâng cao là “dân làm, dân hưởng thụ, lấy sức dân để lo cho dân”. Không những đã khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại mà còn tích cực học hỏi, tham quan, chủ động xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi dưới tán rừng cho thu nhập khá cao. Người dân đã có ý thức chủ động trong công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Năm 2024 giá trị sản xuất lâm nghiệp của xã đạt hơn 20,5 tỷ đồng. Tổng đàn gia súc phát triển với 306 con trâu, bò; 1.330 con lợn, dê và hàng chục ngàn con gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng/năm. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội hiệu quả, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh ổn định, an ninh biên giới, an ninh rừng được đảm bảo; công tác đối ngoại được trao đổi thông tin thường xuyên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được nâng lên và hoạt động hiệu quả.

Phong trào thực hiện nếp sống văn hóa, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, tích cực xây dựng hàng rào xanh, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng địa bàn không có tội phạm và tệ nạn ma túy... ngày càng lan tỏa. Xã Tam Lư đã thực hiện thành công mô hình ‘‘xã sạch về tội phạm và tệ nạn ma túy”. Toàn xã có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Nhân dân đồng thuận tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông. Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn với phát triển nông thôn theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Lê Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư chia sẻ: Đồng hành cùng xã Tam Lư phấn đấu về đích NTM nâng cao trước tháng 6/2025, huyện Quan Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ để xã sớm hoàn thành XDNTM nâng cao. Ngay từ đầu năm 2025, nhiều dự án (DA) hạ tầng đã và đang triển khai đầu tư xây dựng như DA xây cầu cứng qua sông Lò (tại bản Hậu); DA nâng cấp đường từ Quốc lộ 217 đi các xã: Tam Lư, Tam Thanh; DA đường giao thông từ bản Hậu đi bản Tình (xã Tam Lư). Ngoài ra, một số DA đường giao thông liên bản, nội bản, công trình nước sinh hoạt tập trung... đang khẩn trương triển khai thi công. Năm 2025, xã tập trung dồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết chuyên đề, trọng tâm là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực XDNTM nâng cao gắn với thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Thu Hòa