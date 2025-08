Doanh nghiệp may mặc hướng đến chuyển đổi xanh

Để củng cố thị phần xuất khẩu, các doanh nghiệp may mặc ở Thanh Hóa đã chủ động chuyển đổi xanh, nỗ lực giảm phát thải từ hoạt động sản xuất. Nhờ đó, các đơn hàng được duy trì, giữ vững, góp phần đưa giá trị xuất khẩu 6 tháng năm 2025 tăng 16% so với cùng kỳ.

Công nhân trong ca làm việc tại Công ty TNHH may xuất khẩu Vạn Lợi, xã Thăng Bình.

Công ty TNHH S&D ở xã Triệu Sơn là doanh nghiệp chuyên gia công hàng may mặc gồm các mặt hàng như quần, áo, váy... xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nga, Hàn Quốc, trong đó thị trường Mỹ là chủ yếu. Phó Giám đốc Công ty Lê Văn Bắc cho biết: “Tuy mới đi vào hoạt động từ tháng 8/2021, nhưng mỗi năm công ty xuất khoảng 5 triệu sản phẩm, đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho 600 lao động”.

Có được kết quả này, theo ông Bắc, ngoài bảo đảm chữ tín đối với khách hàng như giao hàng đúng hẹn, các sản phẩm của công ty hướng đến sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Trong đó luôn ưu tiên sử dụng sợi tái chế được làm từ các sản phẩm thiên nhiên, phế phẩm hoặc sản phẩm dệt may dư thừa. Hiện, tỷ trọng sợi tái chế trong các dòng sản phẩm may mặc của doanh nghiệp chiếm khoảng 20 - 30%.

Bên cạnh xu hướng sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, việc giảm phát thải trong quá trình sản xuất cũng được công ty đặc biệt coi trọng. Ngay sau khi đi vào hoạt động, công ty đã đầu tư máy móc, sử dụng 100% lò hơi bằng điện, giảm phát sinh nhiệt và tiếng ồn. Đồng thời, áp dụng quy trình cắt may tối ưu, giảm hao hụt vải và phế thải. Ngoài ra, để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, công ty đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời, 100% sử dụng đèn Led và thiết bị tiết kiệm điện...

Tương tự, Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta ở xã Hoằng Hóa là doanh nghiệp chuyên sản xuất bóng thể thao và gia công hàng may mặc chủ yếu quần áo thể thao phục vụ thị trường xuất khẩu. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Lê Ngọc Giáp cho biết: Với đặc thù là doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nên chất lượng sản phẩm luôn được xem là "chìa khóa vàng” để doanh nghiệp phát triển và đứng vững trên thị trường. Do đó, ngoài đầu tư dây chuyền, thiết bị hiện đại của Nhật Bản, các dòng sản phẩm thể thao, may mặc của Delta luôn được cải tiến, đổi mới cách thức sản xuất phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của khí hậu Việt Nam mà không bị ảnh hưởng đến xuất khẩu. Các thông số kỹ thuật sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn FIFA và phù hợp với thị hiếu khách hàng. Hiện sản phẩm của Delta đã có mặt ở 32 nước trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hungari, Braxin, Đan Mạch, Pháp...

Thực hiện chuyển đổi xanh, doanh nghiệp đang từng bước xanh hóa trong quá trình sản xuất như sử dụng nguyên liệu là vải cotton của Tổng Công ty Dệt may Nam Định. Trong quá trình đốt lò hơi, nguyên liệu sử dụng 100% là viên nén mùn cưa vừa thân thiện với môi trường, đồng thời tiết kiệm 100% kinh phí do không phải sử dụng điện...

Theo Hiệp Hội Dệt may Thanh Hóa, trên địa bàn hiện có hơn 300 doanh nghiệp dệt may đang hoạt động. Hướng đến chuyển đổi xanh trong ngành dệt may, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, cải tiến công nghệ, xây dựng nhà máy thông minh và chuyển đổi xanh thích ứng với những yêu cầu của nhãn hàng để kinh doanh lâu dài, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và phát triển trong tương lai. Qua đó, vừa góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó, 6 tháng năm 2025 sản lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt trên 270 triệu sản phẩm, đem lại giá trị đạt trên 615 USD, tăng 16% so cùng kỳ.

Chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu để các doanh nghiệp may mặc Thanh Hóa hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và vươn tầm trong khu vực. Hy vọng xu hướng chuyển đổi xanh được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia tích cực. Có như vậy, mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của nước ta mới trở thành hiện thực.

Bài và ảnh: Minh Lý