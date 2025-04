WHO đạt thỏa thuận lịch sử về ứng phó đại dịch tương lai

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sau các cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm, các quốc gia thành viên sáng 16/4 đã nhất trí về văn bản của một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về cách giải quyết các đại dịch trong tương lai.

Trong tuyên bố, WHO nêu rõ: “Sau hơn ba năm đàm phán chuyên sâu, các quốc gia thành viên WHO đã có bước tiến quan trọng trong nỗ lực giúp thế giới an toàn hơn trước các đại dịch, bằng cách thống nhất dự thảo thỏa thuận để trình lên Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 tới”./.

Theo TTXVN